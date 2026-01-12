Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vendosja tritol servisit në Vaun e Dejës, reagon policia!
Transmetuar më 12-01-2026, 11:43

Foto arkivë

Një shpërthim me lëndë plasëse ka ndodhur gjatë natës në fshatin Shelqet në Vaun e Dejës.

Mësohet se si pasojë e shpërthimit ka pasur dëme materiale.

Ndërkohë grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve të dyshuar.

Njoftimi i policisë:

Me datë 11.01.2026, rreth orës 00:40, shtetasi A. F., banues në fshatin Shelqet, ka njoftuar se ka konstatuar të dëmtur derën kryesore të subjektit të tij(servis).

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po kryen veprimet për sqarimin e rrethanave, dhe paraprakishtit dyshohet se është vendosur lëndë plasëse.

Si pasojë, ka pasur vetëm dëme materiale. Po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit/ve.

