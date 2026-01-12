LAJM I FUNDIT | Aksidentohet një person në Tiranë, nuk është identifikuar

Një person ka gjetur vdekjen mëngjesin e sotëm në Tiranë por ai nuk është identifikuar pasi mesa duket nuk ka pasur mjete identifikimi me vete.
Policia e Tiranës tha se rreth orës 06:50, në rrugën “Gjeneral Nikols” afër rrugës së Elbasanit, automjeti me drejtues shtetasin E. M., 37 vjeç ka aksidentuar një shtetas ende të paidentifikuar, këmbësor, i cili për pasojë ka humbur jetën.
Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të metejshme proceduriale.
Grupi hetimor punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.
Është ende e paqartë kush është burri që ka humbur jetën në këtë aksident. Dyshimet janë se është midis moshës 65 deri 70 vjeç dhe mund të jetë banor i zonës. I ndjeri është dërguar në morg. /noa.al
