Paolo Fox: 3 shenjat më me fat dhe 3 shenjat më pak të favorizuara – e hënë 12 janar 2026

Dita e sotme sjell energji të përziera për shenjat e zodiakut. Disa përfitojnë nga lëvizje të favorshme planetare që hapin rrugë konkrete në punë dhe ndjenja, ndërsa të tjerat ndodhen në një fazë reflektimi, ngadalësimi ose tensioni të brendshëm.
Më poshtë janë shenjat që sot ndihen më të mbështetura nga yjet dhe ato që duhet të tregojnë më shumë kujdes.
3 shenjat më me fat
Shigjetari
Kjo është një nga ditët më të forta të kësaj periudhe. Pas datës 17 hapet një horizont i ri dhe sot e ndien qartë këtë ndryshim. Energjia është e lartë, pengesat e së kaluarës humbasin peshë dhe njerëzit që të kanë penguar nuk kanë më ndikim. Është moment i mirë për të marrë iniciativa, për të folur hapur dhe për të treguar aftësitë e tua. Një ditë që të jep besim dhe shtysë përpara.
Akrepi
Me Hënën në shenjë, sot ke qartësi mendore dhe intuitë të fortë. Arrin të kuptosh shpejt situatat dhe njerëzit përreth. Është ditë e favorshme për marrëdhënie personale, por edhe për vendime të rëndësishme profesionale. Nëse ke diçka për të sqaruar ose për të çuar përpara, tani është koha. Fundjava premton zhvillime të mira.
Ujori
Je në një pozicion shumë të favorshëm dhe energjia rritet dita-ditës. Idetë origjinale sot gjejnë terren dhe vëmendje. Në dashuri dhe projekte personale, veçantia jote është pika më e fortë. Nga fundjava e ardhshme priten emocione të reja dhe interesante. Sot është ditë ideale për të bërë diçka ndryshe nga zakonisht.
3 shenjat më pak të favorizuara
Demi
Nuk ka bllokime reale, por ndjesia e pasigurisë është e fortë. Sot je më i menduar, më i rezervuar dhe ke nevojë për kohë për të kuptuar çfarë ia vlen të vazhdohet. Kujdes në komunikim dhe në vendime që lidhen me punën, sidomos në ditët që vijnë. Nuk është ditë për veprime të nxituara.
Peshorja
Ankthi lind nga dëshira për t’i bërë gjërat siç duhet. Sot ndjen peshën e përgjegjësive dhe rrezikon t’i mbash emocionet për vete. Nëse ke një provë apo sfidë përpara, mbështetja vjen pas datës 17, por sot kërkohet durim. Mos u izolo dhe mos i përballo gjërat vetëm.
Bricjapi
Edhe pse perspektiva është pozitive, sot ndihesh nën presion për shkak të rivalëve ose sfidave të jashtme. Ambicia është e fortë, por kërkon menaxhim të kujdesshëm të konflikteve. Dita është më shumë për konsolidim dhe durim sesa për fitore të menjëhershme.
Këshillë e ditës:
Shenjat më me fat duhet të veprojnë me vendosmëri, ndërsa ato më pak të favorizuara duhet të dëgjojnë më shumë veten, të mos nxitojnë dhe të përgatisin terrenin për ditët në vijim. Yjet lëvizin, por zgjedhjet mbeten në dorën tuaj.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
