“One Battle After Another” triumfon në Golden Globes, “Hamnet” surprizon si filmi më i mirë dramatik

LOS ANGELES, 12 janar 2026 – Saga revolucionare e regjisorit Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”, ishte një nga fituesit kryesorë të mbrëmjes në ceremoninë e 83-të të Golden Globe Awards, duke u shpallur filmi më i mirë në kategorinë komedi ose muzikale. Ndërkohë, drama historike “Hamnet” e regjisores Chloé Zhao rrëmbeu çmimin më prestigjioz të natës, atë për filmin më të mirë dramatik, duke sjellë surprizën më të madhe të ceremonisë.
Filmi i Anderson u vlerësua gjithashtu me çmimet për regjinë më të mirë dhe skenarin më të mirë, ndërsa Teyana Taylor fitoi çmimin për aktoren më të mirë në rol dytësor. Me këtë sukses, Paul Thomas Anderson u bë vetëm regjisori i dytë në historinë e Golden Globes që fiton njëkohësisht çmimet për film, regji dhe skenar si producent, pas Oliver Stone me “Born on the Fourth of July”.
Në një ceremoni që në përgjithësi ndoqi parashikimet e sezonit të çmimeve, rezultati në kategorinë e filmit më të mirë dramatik ishte befasues. “Hamnet” mposhti favoritin “Sinners” të Ryan Coogler. Filmi, i bazuar në romanin bestseller të Maggie O’Farrell, paraqet një interpretim imagjinar të jetës së William dhe Agnes Shakespeare. Jessie Buckley, protagoniste e filmit, u vlerësua me çmimin për aktoren më të mirë në rol kryesor në dramë.
Nga ana tjetër, “Sinners” u shpërblye me çmimet për kolonën zanore më të mirë dhe arritje kinematografike dhe sukses në arkëtime. Filmi ka gjeneruar 278 milionë dollarë në SHBA dhe 368 milionë dollarë globalisht, duke u renditur si filmi origjinal me fitimet më të larta në 15 vitet e fundit.
Ceremonia shënoi gjithashtu një moment të veçantë për Timothée Chalamet, i cili fitoi Golden Globe-in e parë në karrierë, duke u shpallur aktori më i mirë për rolin e tij në “Marty Supreme”.
Golden Globes 2026 u zhvilluan në një atmosferë festive dhe solidariteti mes kineastëve, duke konfirmuar rikthimin e plotë të ceremonisë si një nga ngjarjet më të rëndësishme të industrisë së filmit dhe televizionit.
