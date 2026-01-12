Ndryshime drejtorësh në disa drejtori policie në qarqe. Emrat

Në kuadër të dinamikave të punës dhe rritjes së eficiencës drejtuese në strukturat e Policisë së Shtetit, janë marrë këto vendime:
Drejtues Vilson Bala emërohet Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë Korçë.
Drejtues Islor Islami caktohet përkohësisht Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë.
Drejtues Afrim Tafa caktohet përkohësisht Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës.
Gjithashtu, për shkak të rezultateve të larta të arritura gjatë fundvitit 2025 në Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Drejtues Madhor Ilir Proda, ka revokuar dorëheqjen e Drejtuesit Fatmir Hoxha, i cili do të vijojë ushtrimin e detyrës si Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan.
Vendimet synojnë forcimin e drejtimit operacional dhe përmirësimin e mëtejshëm të performancës së strukturave vendore të Policisë së Shtetit.
