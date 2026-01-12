Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ndryshime drejtorësh në disa drejtori policie në qarqe. Emrat
Transmetuar më 12-01-2026, 08:27

Në kuadër të dinamikave të punës dhe rritjes së eficiencës drejtuese në strukturat e Policisë së Shtetit, janë marrë këto vendime:

Drejtues Vilson Bala emërohet Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë Korçë.

Drejtues Islor Islami caktohet përkohësisht Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë.

Drejtues Afrim Tafa caktohet përkohësisht Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës.

Gjithashtu, për shkak të rezultateve të larta të arritura gjatë fundvitit 2025 në Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Drejtues Madhor Ilir Proda, ka revokuar dorëheqjen e Drejtuesit Fatmir Hoxha, i cili do të vijojë ushtrimin e detyrës si Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan.

Vendimet synojnë forcimin e drejtimit operacional dhe përmirësimin e mëtejshëm të performancës së strukturave vendore të Policisë së Shtetit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...