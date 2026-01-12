Barcelona, për herë të parë në historinë e saj, fiton tre finale radhazi kundër Realit

SPANJË – Festimet janë në kulmin e tyre për FC Barcelonën, e cila të dielën në mbrëmje fitoi Superkupën e Spanjës, duke triumfuar 3-2 ndaj rivalit të përjetshëm Real Madrid, në finalen e zhvilluar në Jeddah të Arabisë Saudite.
Suksesi ka një domethënie të veçantë për katalanasit, të cilët arritën të mbrojnë trofeun e fituar një vit më parë, po ashtu ndaj Real Madridit, në një fitore bindëse 5-2.
Skuadra e drejtuar nga Hansi Flick ka hyrë gjithashtu në histori. Sipas statistikave të publikuara nga Opta, për herë të parë FC Barcelona ka fituar tre finale radhazi kundër Real Madridit.
Seria pozitive përfshin:
Superkupën e Spanjës 2025
Kupën e Mbretit, të fituar në prill të vitit të kaluar, pas golit vendimtar të Jules Koundé në fitoren 3-2 pas kohës shtesë
Superkupën e Spanjës 2026, të fituar të dielën në mbrëmje
Ky triumf konfirmon momentin pozitiv të Barcelonës dhe rrit besimin e skuadrës për sfidat e ardhshme në sezon.
