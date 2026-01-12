Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Barcelona, për herë të parë në historinë e saj, fiton tre finale radhazi kundër Realit
Transmetuar më 12-01-2026, 08:19

SPANJË – Festimet janë në kulmin e tyre për FC Barcelonën, e cila të dielën në mbrëmje fitoi Superkupën e Spanjës, duke triumfuar 3-2 ndaj rivalit të përjetshëm Real Madrid, në finalen e zhvilluar në Jeddah të Arabisë Saudite.

Suksesi ka një domethënie të veçantë për katalanasit, të cilët arritën të mbrojnë trofeun e fituar një vit më parë, po ashtu ndaj Real Madridit, në një fitore bindëse 5-2.

Skuadra e drejtuar nga Hansi Flick ka hyrë gjithashtu në histori. Sipas statistikave të publikuara nga Opta, për herë të parë FC Barcelona ka fituar tre finale radhazi kundër Real Madridit.

Seria pozitive përfshin:

Superkupën e Spanjës 2025

Kupën e Mbretit, të fituar në prill të vitit të kaluar, pas golit vendimtar të Jules Koundé në fitoren 3-2 pas kohës shtesë

Superkupën e Spanjës 2026, të fituar të dielën në mbrëmje

Ky triumf konfirmon momentin pozitiv të Barcelonës dhe rrit besimin e skuadrës për sfidat e ardhshme në sezon.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

