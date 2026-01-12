Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Turp të keni’! Contedel me të kuqe nga gjyqtari
Transmetuar më 12-01-2026, 08:16

ITALI – Tensionet shpërthyen në minutën e 70-të të ndeshjes Inter – Napoli. Gjyqtari Doveri u thirr në VAR dhe i dha një penallti zikaltërve për një faull të Rrahmanit ndaj Mkhitaryan.

Pak më pas, Antonio Conte humbi durimin dhe, në shenjë proteste, e goditi topin larg. Gjyqtari i tregoi kartonin e kuq, por trajneri refuzoi ta pranonte.

Ai u përball ballë për ballë me gjyqtarin e katërt dhe, ndërsa po largohej nga fusha, bërtiti disa herë: "Turp të ju vijë të gjithëve!" drejt ekipit të gjyqtarëve.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

