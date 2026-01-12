Trump deklaroi se po shqyrton opsione ushtarake ‘shumë të forta’, reagon Khamenei: Presidenti amerikan do të rrëzohet si Faraoni dhe Reza

Presidenti Donald Trump thotë se ushtria amerikane po shqyrton "opsione shumë të forta" në Iran, ndërsa protestat antiqeveritare që thuhet se kanë vrarë 538 persona.
“Po e vlerësojmë shumë seriozisht këtë. Ushtria po e shqyrton këtë dhe po vlerësojmë disa mundësi shumë të forta. Do të marrim një vendim”, tha Trump.
Ndërkohë udhëheqësi suprem i Iranit, Ali Khamenei, në një postim në X tha se presidenti amerikan do të rrëzohet si Faraoni, Nimrodi, Reza Khani, Mohammad Reza dhe të tjerë.
"Ai zotëri që rri aty me arrogancë dhe krenari, duke gjykuar të gjithë botën, duhet ta dijë gjithashtu se zakonisht despotët dhe njerëzit arrogantë të historisë, si Faraoni, Nimrodi, Reza Khani, Mohammad Reza dhe të tjerë si ai, janë rrëzuar pikërisht kur ishin në kulmin e krenarisë së tyre. Edhe ky do të ketë të njëjtin fat dhe do të rrëzohet", shkroi ai.
