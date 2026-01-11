“Mos ma thuaj më emrin”/ Keijsi debaton me Stelinën: Vazhdo fol nëpër cepa, bëhu si këta skuthat!

Gjatë spektaklit, Stelinës iu dha Kutia e Pandorës, të cilën ajo vendosi ta hapë dhe, për herë të parë, pa një video të Kejsit duke u puthur me një vajzë, e cila ishte Ina.
Kujtojmë se të tre banorët kanë qenë konkurrentë në Për’puthen, ku Kejsi dhe Stelina ishin çift, ndërsa Ina gjatë programit u bë shoqe me Kejsin.
Keijsi: Di edhe shumë gjëra të tjera, po unë e mbaj gojën mbyllur, nuk jam si ti.
Stelina: Nuk ke nevojë ta mbash gojën mbyllur, thuaje. Do më flliqësh ti mua? O Keijsi, ti je i fëlliqur.
Keijsi: Me mua mbarove punë sot, sepse bëra një super gjest dje dhe ti nuk di ta vlerësosh.
Keijsi: Ti e ndjen vetë brenda vetes çfarë gabimesh ke bërë, prandaj reagon kështu, prandaj bëhesh agresive.
Keijsi: Ti në lojë bëj çfarë të duash, por të mashtrosh, të përbaltësh mua, një gocë tjetër apo këdo që ka të bëjë lidhje me mua, nuk ta lejoj.
Stelina: Ju jeni të përbaltur vetë.
Keijsi: E përbaltur je ti që këtej thoje dashuria për Kejsin te “E Diell” edhe këtej shkoje edhe putheshe me Kristin.
Stelina: Unë nuk jam puthur me Kristin.
Keijsi: Gabimi më i madh që unë bëj është që lash prapë ndjenjat e mia para egos time, prapë gabim.
Keijsi: Ça bëre? Asnjë gjë nuk bëre, thjesht tregon veten sa herë të jep besim, ti e ke përdor edhe e ke keqpërdor.
Stelina: Mos ma ngri zërin mua!
Keijsi: Mos ma përmend më emrin!
Stelina: Nuk jam tu të lujt fare.
Keijsi: Je tu bo skema, u fute pas meje gënjeve për Mirin.
Stelina: Pse nuk i thua asaj gocës që po bën super skema, po vjen ma thua mua? Ajo na ka parë të dyve këtu.
Keijsi: Ça i them asaj, i them asaj. Ty s’ka ç’të duhet.
Stelina: Po normale, se e ke shoqe atë.
Keijsi: Po normale e kam shoqe, nuk më ka shitur ndonjëherë.
Stelina: Vazhdo, merru me shoqet.
Keijsi: Po me shoqen do merrem, se shoqja të respekton, jo si ty. Ti ke mungesë të theksuar të vetëbesimit. Vazhdo fol nëpër cepa, bëhu si këta skuthat, qaj andej.
Stelina: Unë nuk flas nëpër cepa.
Keijsi: Nga sot ti me mua nuk flet më përballë
