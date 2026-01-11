Dëshmi tronditëse: SHBA dyshohet se përdori një armë misterioze gjatë operacionit ndaj Maduros

11 janar 2026
Shtetet e Bashkuara dyshohet se kanë përdorur një armë të fuqishme dhe të panjohur gjatë një operacioni të drejtpërdrejtë ndaj presidentit venezuelas, Nicolás Maduro, duke neutralizuar qindra ushtarë pa humbje nga ana amerikane, sipas një dëshmie të publikuar në rrjetin social X nga sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë.
Në një intervistë të cilësuar si tronditëse, një roje venezuelase ka deklaruar se forcat amerikane përdorën teknologji ushtarake të panjohur më parë, e cila çoi në paaftësimin e menjëhershëm të forcave vendase.
Sipas rrëfimit të tij, operacioni nisi me çaktivizimin e papritur të sistemeve të radarit, ndërsa mbi pozicionet ushtarake u shfaqën dhjetëra dronë. Më pas, disa helikopterë zbarkuan një numër të kufizuar trupash amerikane në terren.
Dëshmitari pretendon se këta ushtarë ishin të pajisur me mjete shumë më të avancuara se armët konvencionale dhe se ndërhyrja nuk ngjante me një përplasje të zakonshme ushtarake.
Ai përshkroi përdorimin e një pajisjeje të panjohur, të cilën e krahasoi me një valë shumë të fuqishme zanore, që shkaktoi reagime të menjëhershme fizike te ushtarët venezuelas, duke i bërë të paaftë për të vazhduar rezistencën.
Sipas tij, pas përdorimit të kësaj teknologjie, shumë prej ushtarëve ranë përtokë dhe humbën aftësinë për të lëvizur, ndërsa disa shfaqën probleme të rënda shëndetësore. Ai theksoi se nuk ishte në gjendje të identifikonte natyrën e saktë të armës së përdorur.
Autoritetet amerikane nuk kanë dhënë ende një konfirmim zyrtar mbi këto pretendime.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd