Reagon nëna e tre fëmijëve në Durrës: ‘Nuk i braktisa, është një kurth nga ish-vjehrra! Punoj për ata e nuk do t’i lë në jetimore’!

Tre fëmijë të mitur në Durrës u morën në kujdes nga Shërbimi Social, pasi ishin gjetur vetëm në shtëpi duke ngritur dyshime për braktisje.
Sipas nënës së tyre, Blerinës, situata nuk ishte braktisje, por një pasojë e vështirësive ekonomike dhe jetës së saj të përditshme.
“Kam tre fëmijë, 5, 10 dhe 12 vjeç. Jam e divorcuar prej 5 vjetësh dhe punoj banakiere. Të tre fëmijët i lë së bashku kur shkoj në punë sepse paguhem 400 mijë lekë në muaj dhe paguaj 300 mijë lekë qera. Nuk kam mundësi të rri me ta gjatë gjithë kohës, por kurrë nuk i braktis,” shpjegoi Blerina.
Ajo akuzon ish-vjehrrën se i ka hyrë pa leje në shtëpi dhe ka ndikuar tek fëmijët që të flasin keq për të, duke e vendosur në një situatë të vështirë ligjore.
“Ky është një kurth. Nuk e di si mund të ndodhë që dikush të hyjë në shtëpinë time pa leje dhe të më denoncojë në polici,” thotë ajo.
Blerina tregon se djali i dytë ka vuajtur nga epilepsia dhe ka kaluar shumë kohë në spitale për kurim. Ajo shton se babai i fëmijëve ka qenë në burg në Itali për 5 vjet dhe tani mund të japë vetëm 180 mijë lekë të vjetra në muaj për ushqimin e tyre.
“Fëmijët nuk do t’i lë në jetimore, do t’i mbroj si nënë,” thotë Blerina, ndërsa pritet të hapen procedime gjyqësore në lidhje me denoncimin e ish-vjehrrës.
“Kam tre fëmijë, 5, 10 dhe 12 vjeç. Kam 5 vjet që jam e divorcuar dhe punoj banakiere. Të tre fëmijët i lë së bashku kur shkoj në punë, sepse paguhem 400 mijë lekë në muaj dhe paguaj 300 mijë lekë qera. Nuk kam mundësi të rri me ta gjatë gjithë kohës, por kurrë nuk i braktis. Ky është një kurth nga ish-vjehrra, e cila më ka paditur se braktis fëmijët. Nuk e di si mund të ndodhë që dikush të hyjë në shtëpinë time pa leje dhe të më denoncojë në polici. Djali i dytë vuajti nga epilepsia dhe kam shkuar gjatë në spitale për kurim, tani është më mirë. Babai i fëmijëve ka qenë në burg në Itali për 5 vjet dhe tani mund të japë vetëm 180 mijë lekë të vjetra në muaj. Fëmijët nuk i braktis kurrë, jam nënë dhe do t’i mbroj. Nuk i lë në jetimore.” – tha ajo.
“Shërbimet e Policisë, në bashkëpunim me Zyrën e Mbrojtjes së Fëmijëve, kanë marrë në mbrojtje tre të miturit, të cilët u dërguan fillimisht në spital për ekzaminime mjekësore dhe më pas u sistemuan pranë Qendrës së Mbrojtjes së Fëmijëve Durrës.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme”, njoftoi nga ana tjetër policia.
33-vjeçarja është proceduar penalisht për keqtrajtim të të miturve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd