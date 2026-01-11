Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Barça fiton Superkupën e Spanjës, mund Real Madridin
Transmetuar më 11-01-2026, 22:22

11 janar 2026

Barcelona është fituese e Superkupës së Spanjës, pasi mposhti Real Madridin me rezultatin 3-2 në finalen e “El Clásico”-s, të zhvilluar në Jeddah.

Skuadra e drejtuar nga Hansi Flick kaloi e para në avantazh në minutën e 36-të, kur Raphinha dërgoi topin në rrjetë. Reagimi i Real Madridit ishte i menjëhershëm, me Vinícius Júnior që barazoi shifrat në minutën e 45-të.

Në minutat shtesë të pjesës së parë, të dyja skuadrat shënuan nga një gol. Robert Lewandowski riktheu avantazhin për Barcelonën, ndërsa Real Madrid u kundërpërgjigj me golin e shënuar nga García.

Goli vendimtar i takimit erdhi në minutën e 73-të, kur Raphinha realizoi golin e dytë personal dhe të tretin për Barcelonën, duke i dhënë katalanasve trofeun e Superkupës së Spanjës.

Me këtë sukses, Barcelona feston një triumf të rëndësishëm ndaj rivalit të përjetshëm, duke konfirmuar formën e mirë dhe ambiciet për sezonin në vazhdim.

