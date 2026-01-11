SHBA kërkon ta marrë, Britania dhe Gjermania diskutojnë praninë e forcave të NATO-s në Groenlandë

GJERMANI- Një grup vendesh evropiane, të udhëhequra nga Britania dhe Gjermania , po diskutojnë planet për të rritur praninë e tyre ushtarake në Grenlandë për t’i treguar Presidentit të SHBA-së Donald Trump s kontinenti e merr seriozisht sigurinë e Arktikut.
Sipas mediave të huaja, Gjermania do të propozojë krijimin e një misioni të përbashkët të NATO-s për të mbrojtur rajonin e Arktikut. Trump tha të premten se Shtetet e Bashkuara duhet të blejnë Groenlandën për të parandaluar që Rusia ose Kina ta marrin atë në të ardhmen. Presidenti amerikan ka thënë vazhdimisht se anijet ruse dhe kineze po operojnë pranë Groenlandës, diçka që vendet nordike e kanë mohuar
