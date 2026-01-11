Java e fatit sipas Paolo Fox: këto janë 3 shenjat që fitojnë më shumë nga 12–18 janar 2026

Një javë me kthesa të rëndësishme, mundësi konkrete dhe sinjale pozitive po hapet sipas parashikimeve të Paolo Fox për periudhën 12–18 janar 2026.
Yjet favorizojnë veçanërisht tre shenja të horoskopit, të cilat do të përjetojnë përmirësime të dukshme në punë, dashuri dhe vendime personale.
Për disa, kjo javë mund të sjellë edhe ndryshime që ndikojnë drejtimin e muajve në vijim.
♌ Luani
Kjo javë është një nga më të fortat e muajit për Luanin. Energjia, vetëbesimi dhe dëshira për të dalë në pah janë të larta, veçanërisht në planin profesional. Yjet favorizojnë iniciativa të reja, propozime, kërkesa për vlerësim apo edhe nisjen e një rruge të re pune. Nëse ke pritur momentin e duhur për të vepruar, tani është koha.
Në dashuri, pasioni rritet ndjeshëm, por duhet kujdes që të mos imponosh gjithmonë mendimin tënd. Dialogu i hapur dhe respekti për ndjeshmërinë e tjetrit sjellin stabilitet dhe afrim emocional.
♐ Shigjetari
Për Shigjetarin, java 12–18 janar sjell nevojë për lëvizje, ndryshim dhe hapje ndaj botës. Yjet favorizojnë udhëtime, kontakte të reja, bashkëpunime dhe ide që deri tani kanë qëndruar në sirtar. Në planin profesional, projektet e vonuara mund të marrin formë konkrete, sidomos nëse kërkojnë kreativitet dhe guxim.
Në dashuri, lind nevoja për më shumë liri dhe sinqeritet. Është e rëndësishme të shprehësh qartë ndjenjat dhe pritshmëritë për të shmangur keqkuptime. Marrëdhëniet që bazohen në autenticitet forcohen.
♒ Ujori
Kjo është një javë shumë pozitive për Ujorin, veçanërisht për ata që merren me ide kreative, projekte inovative apo fusha që kërkojnë mendim ndryshe. Yjet mbështesin eksperimentimin, iniciativat personale dhe rikthimin te pasione të lëna pas dore. Mund të lindin ide që, nëse strukturohen mirë, sjellin përfitime reale në të ardhmen.
Në dashuri, surprizat nuk mungojnë: takime të papritura, emocione të reja ose rishfaqje e ndjenjave të forta. Megjithatë, këshillohet të ruash ekuilibrin dhe të mos idealizosh situata që ende nuk janë të qarta. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
