Zodiaku Ekstrem Javor: Gjërat që duhen dhe nuk duhen bërë më 12 deri 18 janar 2026

Mosmarrëveshje nga e kaluara, mundësi të reja që shfaqen, tensione në marrëdhënie, reagime të tepruara, frymëzim krijues dhe ndryshime në prag.
Do’s dhe Don’ts e javës vijnë për të vendosur rregull në situata… dhe te ti. Rubrika Zodiaku Ekstrem Javor është këtu – kush e përballon, le të vazhdojë.
Dashi
DO’S:
Shfrytëzo çdo mundësi që të jepet për të ecur përpara. Përqendrohu te synimet dhe ambiciet e tua. Ndal së prituri momentin ideal, sepse gjithçka është në duart e tua. Mund të marrësh iniciativa me guxim dhe pa frikë. Gjithçka do të shkojë mirë, mjafton të ruash optimizmin.
DON’TS:
Në fillim të javës mund të ndihesh pak i rënduar. Mos lejo që kjo ndjesi të të ulë moralin apo të zgjasë gjithë javën, sepse do të të mbajë pas pa arsye. Mos humb durimin dhe qetësinë. Mos u mbyll në shtëpi, sidomos nëse kërkon të njohësh dikë në planin sentimental.
Demi
DO’S:
Këto ditë intuita jote punon me intensitet dhe duhet ta ndjekësh pa hezitim. Përpiqu të shohësh situatat në afatgjatë dhe jo vetëm për përfitime të menjëhershme. Nëse dëshiron të organizosh një udhëtim ose të mendosh për trajnim apo arsimim të mëtejshëm, tani është momenti i duhur.
DON’TS:
Mos hezito të ndryshosh drejtim, nëse kupton se nuk ndihesh mirë aty ku je. Mos hezito as të shkëputesh nga gjithçka që të rëndon ose nuk të ndihmon të përparosh. Ke një gjendje të mirë shpirtërore, ndaj mos lejo frikërat të të dominojnë.
Binjakët
DO’S:
Ka çështje dhe situata që duhet të sqarohen menjëherë. Kjo do të ndodhë vetëm nëse përdor guximin dhe vetëbesimin tënd. Lëri pas frikërat dhe ankthin, sidomos në lidhje me financat dhe jetën sentimentale.
DON’TS:
Mos lejo asgjë të të prishë humorin e mirë, sepse kjo ndikon drejtpërdrejt në kontaktet që krijon. Mos u trego i pakujdesshëm apo impulsiv. Mos shpenzo pa kriter, pasi buxheti është i dobët. Mos prano borxhe, sado bukur të të propozohen – më vonë do t’i kërkojnë dyfish.
Gaforrja
DO’S:
Ndal së vepruari në mënyrë të tepruar ose absolute, sepse kjo të pengon dhe të kthen pas. Kjo vlen sidomos për marrëdhëniet dhe komunikimin. Në punë, nëse tregohesh i kujdesshëm, mund të vendosësh bazat për një bashkëpunim të ri.
DON’TS:
Mos u beso personave që i paraqesin gjërat tepër rozë ose që bëjnë premtime të mëdha. Mos lejo të të mashtrojnë, sepse më pas do ta kesh të vështirë ta rregullosh situatën. Mos ki frikë nga e reja në dashuri dhe mos negocio lirinë tënde.
Luani
DO’S:
Kjo javë është e përshtatshme për t’u çlodhur dhe për të ulur ritmin, pasi nuk ka zhvillime të forta. Mund të përqendrohesh te shëndeti ose të organizosh më mirë përditshmërinë dhe prioritetet e tua.
DON’TS:
Mos hezito të përdorësh krijimtarinë dhe humorin në dashuri. Nëse je vetëm, mos e lër sharmin tënd të shkojë dëm. Nëse je në lidhje, surprizo partnerin. Shmang veprimet e nxituara dhe të ashpra.
Virgjëresha
DO’S:
Ka zhvillime që të tërheqin vëmendjen dhe, së bashku me krijimtarinë tënde, mund të të çojnë shumë përpara këtë javë. Frymëzimi është i lartë – shfrytëzoje për të zgjidhur çështje personale dhe për të nisur diçka të re.
DON’TS:
Mos u tërhiq nga fillimet e reja apo nga promovimi i ideve të tua. Mos ia kaloni përgjegjësitë e tua të tjerëve. Merr kohën që të nevojitet për t’u çlodhur dhe për të qetësuar mendjen.
Peshorja
DO’S:
Nëse dëshiron stabilitet dhe siguri, bëj hapa të menduar mirë. Kjo vlen për familjen, shtëpinë dhe mënyrën si shpreh mendimet, sepse ndonjëherë fjalët dalin më ashpër nga sa synon.
DON’TS:
Mos u ngut për diskutime, negociata apo marrëveshje në fillim të javës. Gjysma e dytë është më e përshtatshme. Mos lër pezull çështje të hapura dhe mos ki frikë të dalësh nga zona e rehatisë.
Akrepi
DO’S:
Ka tension, dhe shumica buron nga brenda teje. Nëse ruan qetësinë dhe beson te vetja, nuk ka arsye për shqetësim. Lëri pas frikërat dhe ankthin. Takimet dhe lëvizjet janë të favorshme tani.
DON’TS:
Komunikimi është i favorizuar – mos e humb këtë mundësi, sidomos nëse negocion apo kërkon marrëveshje. Pushimet mbaruan, është koha të rikthehesh në rutinë dhe program.
Shigjetari
DO’S:
Ndal së lëni pas dore detyrime dhe çështje të hapura. Rishiko financat dhe ndalo shpenzimet e panevojshme. Mos e vendos veten në situata të pakëndshme dhe pastaj të pyesësh pse ndodhi.
DON’TS:
Organizo mendimet dhe prioritetet. Mos komuniko pa vetëbesim. Në dashuri, mos refuzo njohjet e reja apo udhëtimet e papritura.
Bricjapi
DO’S:
Këtë javë je në qendër të vëmendjes dhe të tjerët kërkojnë mendimin tënd. Shijoje këtë periudhë. Nëse dëshiron të tërhiqesh pak, bëje për t’u qetësuar dhe për t’u riorganizuar.
DON’TS:
Mbaj distancë nga situatat e zhurmshme që të lodhin. Vendos prioritetet e tua dhe mos ki frikë të bësh gjëra që të japin ndjenjë sigurie.
Ujori
DO’S:
Mos u shoqëro me këdo vetëm për të mos qenë vetëm. Merr kohë për veten, rregullo mendimet dhe ndiq arsyen dhe intuitën, edhe nëse bien ndesh me dëshirat e momentit.
DON’TS:
Mos ki frikë nga pastrimet në marrëdhënie. Prano mbështetjen dhe vlerësimin e miqve. Në dashuri, guxo të shprehësh interesin atje ku e ndjen vërtet.
Peshqit
DO’S:
Fokusohu te grupet dhe miqësitë, sepse puna në ekip të çon më larg. Ndjenja e përkatësisë të përmirëson humorin. Ndiq synimet e tua dhe guxo një hap të ri.
DON’TS:
Mos hezito të ndryshosh drejtim nëse kupton se ke bërë zgjedhjen e gabuar. Ruaj logjikën. Në dashuri, nëse je vetëm, një miqësi mund të kthehet në diçka më shumë. Nëse je në lidhje, edhe më mirë.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
