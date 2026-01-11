Denoncim i rëndë në Durrës: Nëna la vetëm në banesë 3 fëmijët e vegjël. Policia ndërhyn dhe i çon në qendër kujdesi për të mitur

Denoncim i rëndë në Durrës ku një grua ka raportuar se nëna la vetëm në banesë 3 fëmijët e vegjël. Policia ndërhyri sonte dhe i çoi në një qendër kujdesi për të mitur, raporton noa.al.
Drejtoria Vendore e Policisë Durrës tha se specialistët për Hetimin e Krimeve të Stacionit të Policisë Plazh referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal ndaj shtetases B. B., 33 vjeçe, për veprën penale “Keqtrajtimi i të miturve”.
Procedimi penal nisi pasi ditën e sotme, rreth orës 17:20, është paraqitur shtetasja D. V., e cila ka deklaruar se ish-nusja e djalit të saj kishte lënë vetëm tre fëmijët e mitur në pallatin ku banonte, rasti i publikuar dhe në rrjete sociale.
Nga ana e shërbimeve të Policisë, në bashkëpunim me Zyrën e Mbrojtjes së Fëmijëve, u bë e mundur marrja në mbrojtje e tre fëmijëve, të cilët u dërguan në spital për ekzaminime mjekësore dhe më pas u morën në kujdes nga Qendra e Mbrojtjes së Fëmijëve Durrës.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme. /noa.al
