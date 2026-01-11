Brikena ka qenë e lidhur me një tjetër djalë të Përputhen, thotë Olta dhe hedh poshtë se s’ka pasur lidhje

Ka deklaruar se s’ka qenë kurrë në një marrëdhënie/ Olta Sheta plas deklaratën bombë në Fan Club: Brikena ka qenë në një lidhje me ish-konkurrentin e Për’puthen
Olta Sheta ka qenë e ftuar ditën e sotme në Fan Club, ku ka folur hapur për jetën private të Brikenës, një nga konkurrentet më të përfolura të Big Brother VIP 5.
Gjatë diskutimit në studio, Olta deklaroi se Brikena ka pasur një lidhje me ish-konkurrentin e ‘Për’puthen’, Atdheun.
Kujtojmë se Brikena gjatë klipit prezantues në Big Brother VIP 5 ka deklaruar se nuk ka qenë kurrë në një lidhje dashurie.
Pjesë nga diskutimi:
Olta Sheta: Unë do ta bëj një deklaratë, Brikena ka qenë e lidhur me ish-konkurrentin e Për’puthen, me Atdheun, por kjo është e vërtetuar. Kjo është para se të bëhej Miss Kosova, por nuk ka bërë asgjë të keqe se ka qenë e lidhur.
Kiara Tito: Sa është e vërtetuar kjo gjë?
Olta Sheta: Tani mund të pyesim edhe të zotin e punës, se nuk ka qenë e lidhur me mua, ka qenë e lidhur me Atdheun.
Kiara Tito: Arjan, ti je në dijeni të kësaj situate, se ti e ke pasur edhe konkurrent në Për’puthen?
Arjan Konomi: Jam në dijeni që Atdheu flirton me çdo qenie të gjallë që ekziston. Po patjetër mund të ketë flirtuar edhe me Brikenën. Se edhe një mace femër të kalojë, Atdheu do flirtojë dhe do përpiqet ta joshë, nuk e shmang dot Atdheu këtë gjë.
Top Channel
