‘Miri është ‘sugar daddy’! Zhaklin debaton ashpër me Arjan Konomin

Një debat i ashpër ka ndodhur në “Fan Club” mes dy opinionistëve Zhaklinës dhe Arjanit, gjatë një diskutimi për raportin e Mirit me Selin. Zhaklin e ka quajtur Mirin “sugar daddy”, ku Arjani e ka kundërshtuar Zhaklinën duke i thënë se sugar është një “baba” që të mban me lekë. Gjithashtu, ai shtoi se raportin që Miri ka me Selin e shikon që konkurrenti e sheh Selin si vajzën e tij.
Pjesë nga debati:
Zhaklin Lekatari: Miri është një “sugar daddy”. Arjan Konomi: Babi sugar është “babai” që të mban me lekë. Zhaklin Lekatari: Këtë marrëdhënie që e ka me Selin, e ka me Lornën, e ka me Lore, e ka me një grup vajzash. Arjani Konomi: Unë e shikoj që e ka si vajzën e tij. Zhaklin Lekatari: Po mundohesh të krijosh një çift pa qenë fare çift. Arjani Konomi: Jam dakord me ju që nuk është zhigolo. Zhaklin Lekatari: Nuk është zhigolo as ngacmues, por është një “sugar daddy”, një baba i sheqertë, por në kuptimin e parë të fjalës sugar. Baba i ëmbël, babaxhan që i qëndron vajzave afër dhe i ndihmon vajzat, që u jep strategji edhe u jep vajzave lojë. Arjani Konomi: Jo, nuk është kjo “sugar daddy”, më vjen keq që nuk e di, “sugar daddy” është një që të mban me lekë, si ka shumë në Shqipëri.
