Sulmuesi shqiptar bën gol dhe feston në Manchester

Transmetuar më 11-01-2026, 18:47
Brajan Gruda ka shënuar gol për Brighton në Old Trafford, në ndeshjen e FA Cup ndaj Manchester United. Sulmuesi me origjinë shqiptare shënoi në brëndësi të zonës, duke ndezur “festën” mysafire.
Për lojtarin, ky është goli i parë në Fa Cup. 21-vjeçari Gruda po luan sezonin e dytë te Brighton. Më herët, ai është aktivizuar në radhët e Mainz.
