Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Sulmuesi shqiptar bën gol dhe feston në Manchester
Transmetuar më 11-01-2026, 18:47

Brajan Gruda ka shënuar gol për Brighton në Old Trafford, në ndeshjen e FA Cup ndaj Manchester United. Sulmuesi me origjinë shqiptare shënoi në brëndësi të zonës, duke ndezur “festën” mysafire.

Për lojtarin, ky është goli i parë në Fa Cup. 21-vjeçari Gruda po luan sezonin e dytë te Brighton. Më herët, ai është aktivizuar në radhët e Mainz.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...