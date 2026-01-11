Ra në përrua pas aksidentit me makinë, asnjë gjurmë nga Jurgen Karaj, polumbarët e RENEA-s dhe efektivët e ushtrisë vijojnë kërkimet

Kërkimet për gjetjen e 30-vjeçarit Jurgen Karaj, banues në fshatin Fullqet, i cili dyshohet se është marrë nga rrjedha e një përroi në fshatin Darsë, kanë vijuar edhe ditën e sotme.
Ka qenë ministri i Mbrojtjes, Pirro Vengu, i cili përmes një postimi në rrjetet sociale ka bërë me dije se polumbarët e Regjimentit të Operacioneve Speciale dhe 22 efektivë të Forcave të Armatosura po vijojnë pa ndërprerje kërkimet për gjetjen e të riut që dyshohet se u mor nga rrjedha e lumit Mat pas një aksidenti me makinë.
Sipas ministrit, me ndihmën e dronëve dhe pajisjeve të specializuara, çdo metër terreni po kontrollohet, nga ura e Darsës në Klos deri në bashkinë e Matit.
