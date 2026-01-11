Sa herë në javë duhet të kryeni marrëdhënie që të mposhtni stresin?

Por seksi tre herë në javë me partnerin tuaj mund të jetë teknika më e mirë e disponueshme kundër stresit, sipas një eksperti të marrëdhënieve. Shpesh, kur njerëzit janë të mbingarkuar nga puna, përballen me lista të pafundme detyrash dhe ndihen të zhgënjyer nga jeta, jeta e tyre seksuale zvogëlohet.
Por këshilltarja Tracey Sainsbury thotë se në vend që të ndalojnë seksin sepse ndihen të stresuar, njerëzit duhet të kenë shumë më tepër seks. Ajo tregon për “dozën ditore” të hormoneve të lumturisë, të cilat këshillohen për mirëqenien e njerëzve, duke përfshirë serotoninën, dopaminën dhe “hormonin e përqafimit” oksitocinë. Seksi mund t’i japë këto, nëpërmjet intimitetit dhe kontaktit lëkurë me lëkurë të përfshirë, si dhe vetë aktit.
Zonja Sainsbury i këshilloi njerëzit që të përdorin seksin për të ‘zhdukur stresin’ në Fertility Show të Londrës, për çiftet që përpiqen të mbesin shtatzënë ose të bëjnë IVF. Por ajo tha se është një këshillë e mirë për këdo që përballet me stres në jetën e tyre dhe mund të funksionojë më mirë se vetëdija. Këshilltari i marrëdhënieve i tha Mail:
“Ka një infografik të vogël të quajtur dozë në ditë që flet për rritjen e dopaminës, oksitocinës, serotoninës dhe endorfinës pozitive sepse ato janë hormonet tuaja të lumturisë, por janë gjithashtu hormonet tuaja të qëndrueshmërisë dhe elasticitetit kur ju ndiheni të stresuar. Ju mund t’i stimuloni të gjithë me seks dhe njerëzit duhet ta bëjnë atë pjesë të rutinës së tyre. Sinqerisht, nuk duhet të jetë një dashuri e bukur, romantike. Mund të jetë i shpejtë në katin e poshtëm në divan ose në kuzhinë. Nuk duhet të jetë në shtrat gjatë natës. Mund të ndodhë kur të dy jeni duke punuar nga shtëpia, gjatë pushimit të drekës. Thjesht ji lozonjare dhe argëtuese mund të ndihmojë me stresin për të rizbuluar atë anë tuajën”.
Vëmendja është një teknikë tjetër për të përballuar stresin, por nuk jam i sigurt se është gjithmonë po aq i dobishëm sa të ndihesh i mbajtur dhe i sigurt. Një çift britanik mesatar bën seks vetëm një herë në javë, sugjerojnë provat e sondazhit. Mund të jetë i fundit në listë pas punës, shoqërimit, gatimit, ushtrimeve të punëve të shtëpisë dhe administratorit të jetës.
Por seksit duhet t’i jepet përparësi, sipas Sainsbury. Ajo tha në shfaqjen e Fertility Show, të mbajtur në Olympia të Londrës:
“Përdorni marrëdhëniet seksuale për lehtësimin e stresit, rritni endorfinat pozitive. Jini të zhveshur së bashku, për kontakt me lëkurën, qoftë në shtrat apo duke parë televizor”.
Në kontekstin e çifteve që përpiqen të krijojnë një fëmijë, të cilët përbëjnë rreth një në shtatë çifte gjithsej, eksperti paralajmëron se çiftet mund të fillojnë me ironi të bëjnë më pak seks ndërsa përpiqen të krijojnë një familje. Meshkujt ndiejnë presion për të performuar, gratë mund të ndihen si të dështuara sepse përpjekjet e mëparshme për seks nuk i kanë lënë shtatzënë dhe ata që bëjnë IVF mund ta kenë aq të vështirë emocionalisht saqë nuk ndihen veçanërisht në humor për pasion.
Por është e rëndësishme ta bësh seksin pjesë të një rutine javore, tha Sainsbury, në vend që të mbështetesh në aplikacione që i tregojnë një gruaje kur është duke ovuluar dhe pastaj të kryejë seks vetëm gjatë asaj periudhe të ngushtë kohe. Eksperti, i cili ka më shumë se 20 vjet përvojë në ofrimin e këshillimit të marrëdhënieve për çiftet infertile, duke përfshirë edhe bamirësinë e Fertility Network UK, tha:
“Seksi është një mënyrë për t’u ndjerë i sigurt dhe i sigurt. Bëhet fjalë po aq për intimitetin sa edhe për marrëdhëniet. Mund të mendojmë se nuk kemi kohë të mjaftueshme kur jemi të stresuar ose përpiqemi të mbesim shtatzënë, por seksi është me të vërtetë shumë i rëndësishëm”.
