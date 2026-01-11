Bora në Dajt shkakton trafik kilometrik

Reshjet e borës e kthyen Malin e Dajtit këtë fundjavë në një destinacion mjaft të kërkuar këtë të diel për qytetarët e Tiranës, por jo vetëm.
Kërkesa e lartë për ta vizituar atë ka dhënë efekte të menjëhershme edhe në trafik, ku disa akse të kryeqytetit kanë qenë tërësisht të bllokuara.
Pamjet me radhë kilometrike të automjeteve i përkasin rrugës Xhanfize Keko, për të vijuar me rrethrrotullimin pranë Institutit të Shëndetit Publik, rrugën Sotir Çaci e Shefqet Kuka, që të lidhin me zonën e Dajtit.
Kaos në lëvizjen e automjeteve pati dhe në rrugën Myslym Keta, që të lidh me rrugën e Arbrit, ku makinave iu desh më shumë se 1 orë për të përshkruar disa kilometra.
Bllokimi i këtyre segmenteve rrugore shkaktoi radhë kilometrike edhe në Unazën e Madhe dhe hyrjet/daljet e saj, ku pjesa më e madhe e automjeteve kishin drejtim nga Mali i Dajtit.
