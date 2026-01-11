Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Mbi 1,000 pallate në Kiev të zhytura në errësirë
Transmetuar më 11-01-2026, 16:39

UKRAINË- Më shumë se 1,000 pallate banimi mbetën pa ngrohje në Kiev, pas një sulmi shkatërrues rus në ditët e fundit. Sipas mediave të huaja, Rusia ka intensifikuar bombardimet e sistemit energjetik të Ukrainës që nga pushtimi i saj në vitin 2022.

Mediat shkruajnë se, të premten, një sulm me raketa mbi Kievin la pothuajse të gjithë qytetin pa energji elektrike dhe ngrohje për shkak të një vale të papritur moti të keq, ndërsa autoritetet sot rikthyen furnizimin me ujë dhe rikthyen pjesërisht energjinë elektrike dhe ngrohjen.

