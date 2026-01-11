Këndoi live këngë çetnikësh, zyrtari i BE-së shpërthen ndaj Vuçiç: Serbia s’shkon në BE me këta njerëz!

Raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian, Tonino Picula, ka kritikuar ashpër zyrtarët serbë pasi u shfaqën në një program televiziv duke kënduar këngë çetnike.
Sipas pamjeve që u bënë publike, redaktori Dragan Vuçiçeviç, i shoqëruar nga disa ministra, kënduan këngë çetnike. Të pranishëm në këtë skandal ishin edhe presidenti Aleksandar Vuçiç, kryeparlamentarja Ana Bërnabiç, i akuzuari për krime lufte Vojisllav Sheshel, ministri i Brendshëm Ivica Daçiç e shumë përfaqësues të tjerë.
“Darka” ishte organizuar nga Dragan Ashanin, vrasës i dënuar, sipas gazetës “N1” në Serbi. Ai kishte kryer një vrasje më 1992 dhe ishte dënuar me 11 vjet burgim. I njohur me nofkën “Ashka”, ai kishte vrarë partneren e tij, atë kohë 18-vjeçare.
Duke marrë për bazë këto, Picula ka thënë se rasti ishte demonstrim i ri për distancim të Serbisë nga Bashkimi Evropian.
“Kjo ngjarje nuk duhet të konsiderohet befasi për askënd që ndjek skenën politike në Serbi. Është thjesht një tjetër demonstrim publik i gjithçkaje që mban Serbinë të prangosur në kohën kur regjimi i Serbisë së Madhe shkaktoi luftëra dhe vuajtje të mëdha njerëzish në ish-Jugosllavi”, ka thënë ai.
I pyetur nëse Serbia po largohet nga BE-ja, Picula ka thënë se ky akt ka qenë vazhdimësi e shprehjes së kërcënimeve të Serbisë ndaj fqinjëve. Teksa ka përmendur një nga një figurat që morën pjesë, përfshirë Sheshelin, Picula ka thënë se thjesht me këta njerëz dhe politikë të tillë, nuk mund të ecet përpara në negociatat për anëtarësim në BE. Picula ka thënë se nuk pret që lidershipi i Serbisë të kërkojë falje pas shfaqjes skandaloze. Ai ka thënë se kërkon reagim më të ashpër nga Brukseli.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd