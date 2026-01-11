Tiranë: Kupa “Ambasadori” promovon pingpongun dhe evidenton talentet e reja

Në Tiranë u zhvillua aktiviteti sportiv Kupa “Ambasadori” në pingpong, një turne i dedikuar grupmoshave deri në 25 vjeç, ku morën pjesë rreth 50 sportistë nga klube të ndryshme të vendit. Garat u organizuan në dy kategori konkurrimi, duke ofruar mundësi të barabarta për sportistët e rinj që të shfaqin aftësitë e tyre.
Në kategorinë deri në 15 vjeç, fituese për vajza u shpall Ana Kokoneshi nga Elbasani, ndërsa për meshkuj vendin e parë e zuri Etjen Qoshja nga Tirana.
Ndërkohë, në kategorinë deri në 25 vjeç, titullin kampione për vajza e fitoi Samanta Agolli e Teutës, ndërsa për meshkuj triumfoi Kejdi Kalaja nga Tirana.
Aktiviteti u ndoq nga afër nga ambasadorja e Republikës Popullore të Kinës në Tiranë, Pang Chunxue, presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, Fidel Ylli, si edhe presidenti i Federatës Shqiptare të Pingpongut, Krenar Dila, të cilët vlerësuan rëndësinë e këtij turneu për zhvillimin e sportit.
Kupa “Ambasadori” ka për qëllim promovimin e pingpongut në Shqipëri, si dhe evidentimin dhe mbështetjen e talenteve të reja, duke kontribuar në zhvillimin e mëtejshëm të këtij sporti dhe në forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e sportit.
KOKSH, deklaratë për eventin
