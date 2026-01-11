Përballet me mbi 2 mijë vite burg, İmamoğlu sfidon Erdoganin nga qelia

Turqi, 11 janar 2026 Rivali kryesor i presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan, ish-kryebashkiaku i Stambollit Ekrem İmamoğlu, ndodhet i burgosur në një burg të sigurisë së lartë jashtë Stambollit, por këmbëngul se do të sfidojë pushtetin mbi dydekadësh të Erdoganit edhe nga qelia.
Në përgjigje me shkrim për median Politico, 55-vjeçari përdori një ton sfidues, duke theksuar se arrestimi i tij nuk përbën një proces të rregullt ligjor, por një manovër politike për ta përjashtuar nga gara presidenciale. Ai deklaron se mbetet kandidati legjitim i opozitës dhe se, në zgjedhje të lira dhe të ndershme, mund ta mposhtë Erdoganin në kutitë e votimit.
İmamoğlu u arrestua në mars të vitit të kaluar, një zhvillim që shkaktoi protesta masive në mbarë Turqinë dhe reagime të forta ndërkombëtare. Opozita e konsideron burgosjen e tij si një akt të motivuar politikisht, të ndërmarrë për të neutralizuar figurën më të fortë laike kundër qeverisjes aktuale. Ai përballet me akuza të rënda, përfshirë korrupsion, ryshfet, zhvatje, pastrim parash dhe spiunazh, me një dënim të mundshëm që tejkalon 2 300 vite burg.
Sipas tij, vetë shkalla e akuzave tregon dobësinë e çështjes: qindra inspektime pa gjetje konkrete, një aktakuzë me mijëra faqe e mbështetur kryesisht në dëshmi të diskutueshme dhe një proces gjyqësor që mund të zgjasë mbi një dekadë. Ai e cilëson gjithë këtë si një “strategji të rrethimit politik”.
Pavarësisht burgosjes, İmamoğlu vazhdon të jetë aktiv politikisht përmes rrjeteve sociale, me ndihmën e ekipit të tij. Ai thekson se një fushatë politike nuk përcaktohet vetëm nga prania fizike, por nga idetë, vlerat dhe mbështetja qytetare. Sipas tij, mbi 15 milionë qytetarë morën pjesë në zgjedhjet paraprake të Partisë Republikane Popullore (CHP), duke e mbështetur kandidaturën e tij, një shifër që tejkalon ndjeshëm bazën tradicionale të partisë.
Ndërkohë, e ardhmja ligjore e kandidaturës së tij mbetet e pasigurt. Universiteti i Stambollit i ka anuluar diplomën, një vendim që, sipas kushtetutës turke, mund ta përjashtojë nga gara presidenciale. Një tjetër seancë gjyqësore pritet në ditët në vijim, në një klimë ku pavarësia e gjyqësorit vihet gjithnjë e më shumë në pikëpyetje.
Nga burgu, İmamoğlu ka kritikuar edhe politikën e jashtme të Erdoganit dhe marrëdhëniet e tij me presidentin amerikan Donald Trump, duke i lidhur ato me erozionin e të drejtave demokratike në Turqi. Ai ka deklaruar se, nëse do të zgjidhet president, një nga prioritetet kryesore do të jetë rindërtimi i marrëdhënieve me Bashkimin Evropian dhe rikthimi i standardeve demokratike.
“Paraburgimi nuk duhet të normalizohet kurrë në një demokraci, veçanërisht kur përdoret si mjet për përjashtim politik”, shprehet ai, duke shtuar se, pavarësisht mureve të burgut, ndihet pjesë e një lëvizjeje më të gjerë demokratike.
“Nuk janë muret ato që përcaktojnë gjithçka,” përfundon İmamoğlu, “por vullneti i qytetarëve për drejtësi dhe ndryshim.”
