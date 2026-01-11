Operacion i koduar nga 3 drejtori policore, arrestohet për shpërdorim detyre Taulant Bejko

Durrës | Operacioni “Koordinimi”: Kapen dy persona në kërkim për mashtrim, shpërdorim detyre dhe thyerje të masës së sigurisë
Taulant Bejko dhe Artmirnejdi Kasaj
Policia e Durrësit ka finalizuar operacionin e koduar “Koordinimi”, i zhvilluar për kapjen e personave të shpallur në kërkim, në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Shkodër dhe Drejtorinë Vendore të Policisë Korçë.
Oficerët e policisë Durrës, në bashkëpunim me homologët e tyre në Shkodër, bënë të mundur kapjen e juristit Taulant Bejko 39 vjeç, banues në Shkodër.
Ai ishte shpallur në kërkim, pasi Gjykata e Durrësit, me vendim të datës 31.07.2025, kishte caktuar ndaj tij masën e sigurisë “Arrest në burg” për veprën penale “Shpërdorim detyre”.
Në vijim të operacionit, në bashkëpunim me specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Pogradec, u bë e mundur edhe kapja e Artmirnejdi Kasaj 31 vjeç, banues në Durrës.
I riu Kasaj ishte shpallur në kërkim për veprën penale “Largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit”, pasi kishte thyer masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”, të caktuar më herët për veprën penale “Mashtrim”.
Të dy personat e kapur janë vënë në dispozicion të organeve të drejtësisë, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme ligjore. /noa.al
