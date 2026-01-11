Për herë të parë Wizz Air kritikohet ashpër dhe publikisht nga drejtues të lartë të shtetit shqiptar

Qeveria kritikon Wizz Air: Shqetësime për shkelje të të drejtave të pasagjerëve — bashkatdhetarët mbërrijnë në Vlorë pasi mbetën rrugëve nga vonesa e anulime
Bashkatdhetarët shqiptarë që mbetën të bllokuar në aeroportin e Brindisit në Itali janë kthyer pas plot orësh rraskapitjeje në Portin e Vlorës, siç njofton kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste në qeveri, pas një situate të krijuar nga vonesat apo anulimet e fluturimeve të linjës ajrore Wizz Air.
Nga ana e mazhorancës qeverisëse dhe parlamentare, përfaqësuar në deklaratat zyrtare nga Taulant Balla, është bërë thirrje që kompania Wizz Air të respektojë siç duhet të drejtat e pasagjerit, të garantuara sipas ligjeve evropiane.
Sipas rregullave të Regulation (EC) No 261/2004 të Bashkimit Evropian, çdo pasagjer ajror ka një sërë të drejtash në rastet e anulimeve, vonesave të gjata, refuzimit të bordimit apo humbjes së bagazhit. Këto përfshijnë:
të drejtën për informacion të qartë dhe me shkrim për të drejtat;
të drejtën për rimëkëmbje ose ridrejtim të fluturimit ose rimbursim të biletës kur shërbimi nuk realizohet brenda kohës së rënë dakord;
ndihmë dhe kujdes (me ushqim, pije, akomodim, transport) kur vonesat tejkalojnë një kohë të caktuar;
kompensim financiar deri në €600 për vonesa të mëdha ose anulime nëse shkeljet janë brenda kontrollit të kompanisë dhe jo për “rrethana të jashtëzakonshme” (p.sh. mot i keq).
Balla thekson se këto të drejta nuk duhet të mbeten vetëm në letër, por duhet të zbatohen dhe respektohen plotësisht, duke garantuar mbrojtje reale për udhëtarët. Nga deklaratat e zyrtarëve, kompania ajrore është kritikuar për mos-informim të saktë ndaj pasagjerëve dhe për trajtim jo të duhur të situatës, duke cenuar standardet e parashikuara nga rregullat evropiane.
Kohët e fundit ka një fluks publikimesh mediatike që nxjerrin në pah problematika nga më të ndryshmet me Wizz Air. Pavarësisht këtyre publikimeve, situata vazhdon të raportohet në media dhe rrjete sociale, ndërsa nga Wizz Air nuk është parë ndonjë reagim zyrtar. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd