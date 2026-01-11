Irani kërcënon se do sulmojë Izraelin dhe bazat amerikane nëse ndërhyn SHBA-ja në çështjen e protestave

IRAN- Teherani kërcënoi të hënën se do të hakmerret ndaj çdo sulmi amerikan ndaj Iranit duke synuar Izraelin dhe bazat amerikane, ndërsa burime izraelite thanë se Izraeli ishte në gatishmëri të lartë për ndërhyrje të mundshme amerikane. Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka kërcënuar vazhdimisht se do të ndërhyjë në Iran ditët e fundit dhe i ka paralajmëruar udhëheqësit e vendit kundër përdorimit të forcës kundër protestuesve.
Të shtunën, Trump përsëriti se SHBA-të janë "gati të ndihmojnë" protestuesit iranianë. Protestat në Iran filluan më 28 dhjetor në Teheran në përgjigje të inflacionit të lartë dhe një situate të dobët ekonomike. Ato tani janë përhapur në qytete të tjera, duke marrë një kthesë politike, dhe ka pasur trazira dhe përleshje midis protestuesve dhe forcave të sigurisë. Autoritetet iraniane akuzojnë SHBA-në dhe Izraelin për nxitjen e trazirave.
Sot, kryetari i parlamentit të Iranit, Mohammad Baqer Qalibaf , iu drejtua ligjvënësve dhe paralajmëroi SHBA-në "të mos bëjë asnjë llogaritje të gabuar".
"Le të jemi të qartë: në rast të një sulmi ndaj Iranit, territoret e pushtuara (domethënë Izraeli), si dhe të gjitha bazat dhe anijet amerikane, do të jenë objektivat tona legjitime", theksoi Qalibaf.
Në të njëjtën kohë, policia njoftoi se kishte arrestuar figura kyçe në lëvizjen e protestës.
"Arrestime të rëndësishme u bënë të shtunën në mbrëmje të figurave kyçe të përfshira në trazira dhe, me vullnetin e Zotit, ata do të ndëshkohen pas përfundimit të procedurave ligjore", tha kreu i policisë kombëtare, Ahmad Reza Radan, në televizionin shtetëror.
Numri i të vdekurve rritet
Tre burime izraelite kishin thënë më parë se Izraeli ishte vënë në gatishmëri të lartë, megjithëse nuk specifikuan se çfarë do të thoshte kjo në praktikë. Një zëdhënës i qeverisë izraelite nuk pranoi të komentonte, ndërsa ushtria ende nuk i është përgjigjur një kërkese për koment.
Informacioni që vjen nga Irani është i kufizuar, pasi vendi është shkëputur nga interneti që nga e enjtja dhe ka qenë për më shumë se 60 orë, tha për X organizata joqeveritare e monitorimit të sigurisë kibernetike Netblocks.
OJQ-ja vlerësoi se kjo masë censure përbën një kërcënim të menjëhershëm për sigurinë dhe mirëqenien e iranianëve. Nga ana e saj, organizata Hrana, e cila ka selinë në Shtetet e Bashkuara, raportoi në faqen e saj të internetit se 116 persona kanë humbur jetën deri më tani , përfshirë 37 anëtarë të forcave të sigurisë.
Televizioni shtetëror iranian transmetoi funeralet për anëtarët e forcave të sigurisë që u vranë gjatë protestave, të cilat u zhvilluan në qytete në Iranin perëndimor, si Yasuz dhe Ghazran.
Lojë e qëndresës
Të shtunën, Trump shkroi në Truth Social: Irani dëshiron LIRINË, ndoshta më shumë se kurrë. Shtetet e Bashkuara janë gati të ndihmojnë!!!
Në një telefonatë dje, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe Sekretari i Shtetit i SHBA-së Marco Rubio diskutuan mundësinë e ndërhyrjes së SHBA-së në Iran, sipas një burimi izraelit që ishte i pranishëm. Një zyrtar amerikan konfirmoi se të dy burrat folën, por nuk komentoi mbi çështjet e diskutuara.
Një zyrtar i lartë i inteligjencës amerikane dje e përshkroi situatën në Iran si një “lojë qëndrese”. Opozita po përpiqet të vazhdojë presionin derisa zyrtarët e qeverisë iraniane ose të ikin ose të ndërrojnë anë. Nga ana tjetër, autoritetet iraniane po përpiqen të mbjellin frikë në mënyrë që të ndalojnë protestat para se Shtetet e Bashkuara të gjejnë një justifikim për të ndërhyrë, shpjegoi ai.
Izraeli nuk e ka shprehur qëllimin e tij për t’u përfshirë. Në një intervistë me revistën Economist të botuar të premten, Netanyahu tha se pasojat do të ishin të tmerrshme nëse Irani do të sulmonte Izraelin. Duke iu referuar protestave, ai komentoi: Për çdo gjë tjetër, mendoj se do të duhet të shohim se çfarë ndodh brenda Iranit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd