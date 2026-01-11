Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Operacioni “Operacionalja 77”: Kapet i riu i dënuar në Itali për trafik droge, pritet ekstradimi
Transmetuar më 11-01-2026, 11:59

Policia e Shtetit ka finalizuar sot operacionin policor të koduar “Operacionalja 77”, i zhvilluar nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale e DPPSh-së, në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet italiane.

Si rezultat i shkëmbimit të informacionit dhe koordinimit të veprimeve operacionale përmes Interpol Tiranës dhe Interpol Romës, është lokalizuar, kapur dhe arrestuar provizorisht me qëllim ekstradimin në Itali shtetasi Alesjo Abdija, 38 vjeç, i shpallur në kërkim ndërkombëtar.

Sipas Policisë, 38-vjeçari është dënuar në vitin 2024 nga Gjykata e Perugias në Itali, me 6 vjet e 6 muaj burgim, për veprën penale “Trafikimi i lëndëve narkotike”, e kryer në bashkëpunim.

Arrestimi i tij është kryer në kuadër të angazhimit të vazhdueshëm të strukturave speciale të Policisë së Shtetit për kapjen e personave në kërkim ndërkombëtar dhe goditjen e krimit të organizuar ndërkufitar.

Ndërkohë, vijon bashkëpunimi mes Interpol Tiranës dhe Interpol Romës për përfundimin e procedurave ligjore dhe ekstradimin e 38-vjeçarit drejt Italisë, ku do të vuajë dënimin e dhënë nga drejtësia italiane.

