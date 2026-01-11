Horoskopi i Paolo Fox për sot, 11 janar 2026: të gjitha shenjat

Zbulo çfarë rezervojnë yjet për këtë të diel, 11 janar 2026. Parashikime për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin.
Dashi
Kohët e fundit nuk ka pasur përplasje të drejtpërdrejta, por disa njerëz duhet ta kuptojnë se sa më shumë përpiqen të të shtyjnë në qoshe apo të të heshtin, aq më shumë ushqejnë shpirtin tënd rebel. Duke qenë se në fillim të muajit nuk kanë munguar momentet e tensionit të fortë, shumë prej jush sot do të mendojnë të bëjnë një pauzë: “nuk dua të mendoj për asgjë, dua një të diel të qetë”.
Megjithatë, ajo që ka ndodhur nuk zgjidhet lehtë brenda pak ditësh. Disa kanë pasur edhe shqetësime të vogla fizike, që do të përmirësohen pas datës 19. Nëse ke çështje ligjore ose situata që ndikojnë fort në jetën tënde, është më mirë të kërkosh këshillë sesa të veprosh me instinkt.
Reflektim:
Po rikthen gradualisht ekuilibrin pas ditëve shumë të tensionuara. Edhe pse problemet nuk janë zgjidhur, ndjen se mund të marrësh frymë më lirshëm. Është e rëndësishme të pushosh mendërisht, por pa nënvlerësuar çështjet serioze. Forca jote nuk vihet në dyshim, por tani nevojitet edhe strategji.
Demi
Nga data 20 e këtij muaji, planetët tregojnë një rikthim në një fazë reflektimi të dobishëm. Ka çështje që duhet të sqarohen: situata që nuk kanë arritur ende pikën e tyre më të fortë, konflikte me ortakë, bashkëpunëtorë apo familjarë nëse ke një aktivitet familjar.
Mund të ketë edhe një ndalesë në dashuri, nëse një lidhje dukej premtuese por nuk rezultoi e tillë. Gjithçka është e mundur. Kjo javë, gjithsesi, është ende e mirë për të vënë rregull në shumë gjëra.
Reflektim:
Duhet të ndalesh dhe të mendosh para se të veprosh. Disa situata po tregojnë kufijtë e tyre dhe nuk mund t’i injorosh. Të kuptuarit e kësaj tani të shmang gabime më vonë. Nuk është koha për vendime drastike, por për analiza të qeta dhe realiste.
Binjakët
Diçka po lëviz këtë janar. Madje mund të ketë një sfidë për t’u fituar mes datave 23–25. Kurioziteti është forca jote kryesore. Të sunduar nga Merkuri, kërkon risi, kontakte dhe e urren monotoninë.
Do të ishte mirë të rikthehesh në lojë, sidomos nëse për arsye pune, personale apo shëndetësore je izoluar. Izolimi nuk i bën mirë Binjakëve, që kanë nevojë për kontakt me realitetin dhe me njerëzit.
Reflektim:
Ke nevojë për stimuj të vazhdueshëm për t’u ndier gjallë. Ky është momenti për t’u rikthyer në lëvizje, qoftë edhe me hapa të vegjël. Sfidat që vijnë nuk duhen frikësuar, sepse zgjojnë entuziazmin tënd natyror.
Gaforrja
Kjo valë kundërshtimesh planetare po shkon drejt fundit; javën tjetër do të flas më gjerë për këtë. Është sikur një re e zezë ka mbuluar qiellin, por tani po shfaqet më shumë besim.
Në fillim të janarit, kur yjet ishin të tensionuar, rreziku për t’u ndier i pavlerësuar ose në pritje ishte i madh. Sot bëj gjithçka me qetësi. Kjo e diel sjell një ndjesi më pozitive krahasuar me ditën e djeshme.
Reflektim:
Ke kaluar ditë me luhatje emocionale. Kjo ndjesi pezull nuk do të thotë dështim. Është thjesht një fazë që kërkon mbrojtje emocionale. Pjesa e dytë e muajit do të jetë më e lehtë, pasi kundërshtimet planetare zhduken.
Luani
Sot mund të ndihesh pak i lodhur. Kam folur për një gjysmën e dytë të janarit të trazuar, por mbetet fakti që 2026 është vit rikthimi i madh, gjë që do ta ndjesh më qartë nga mesi i shkurtit.
Nga java e ardhshme do të fillosh të kuptosh qartë kush ka qenë vërtet pranë teje dhe kush të ka lodhur emocionalisht. Kjo fazë pastrimi do të vazhdojë deri në fund të muajit dhe është e domosdoshme.
Reflektim:
Je në një proces pastrimi emocional që lodh, por është i nevojshëm. Të kuptosh kush meriton vend në jetën tënde është thelbësore për të ardhmen. Kjo lodhje është shenjë ndërgjegjësimi, jo dobësie. Pas saj vjen një fazë shumë më e ndritshme.
Virgjëresha
Jemi në prag të një periudhe interesante. Ulje-ngritje do të ketë gjithmonë, sepse sa më shumë stimulohet mendja jote, aq më aktive ndihesh. Yjet e gjysmës së dytë të janarit favorizojnë dashurinë dhe marrëdhëniet.
Kemi edhe tetë ditë me energji shumë të fortë. Nëse dikush ka hyrë në zemrën tënde këto ditë, do ta kuptosh sa i rëndësishëm është për ty.
Reflektim:
Po rizbulon emocione që i kishe lënë pas dore. Kur mendja ndizet, edhe zemra ndjek. Marrëdhëniet që lindin tani nuk janë rastësi, por përgjigje ndaj një nevoje të thellë për lidhje të sinqertë.
Peshorja
Ja ditë rikthimi dhe do të bëhen edhe më të forta nga java e ardhshme. Kur bëhesh i/e menduar? Kur duhet të përgatitesh për një provë apo një test. Mendoj se mes fundit të shkurtit dhe fillimit të prillit, shumë Peshore do të përballen me një lloj konkursi, vlerësimi ose prove të rëndësishme.
Zakonisht zgjedhje të tilla bëhen në dyshe: Peshorja funksionon më mirë me besim në çift, edhe në punë. Fatkeqësisht, në të kaluarën disa ortakë apo bashkëpunëtorë nuk kanë qenë të besueshëm dhe kjo krijon ankth. Megjithatë, yjet janë në anën tënde dhe do të jenë gjithnjë e më shumë në ditët në vijim.
Reflektim:
Është sikur po përgatitesh për një projekt të madh. Ankthi vjen nga dëshira për të bërë gjërat mirë, jo nga frika e dështimit. Sfidat që vijnë shërbejnë për të treguar vlerën tënde. Edhe pse tensioni ndihet, i ke të gjitha mundësitë për ta kaluar me sukses. Sa më shumë t’i besosh aftësive të tua, aq më mirë. Gjithashtu, pjesa e dytë e janarit të sheh në rimëkëmbje: nëse ke pritur me padurim nisjen e një projekti apo programi, kalimi në veprim do të të heqë një barrë nga shpatullat.
Akrepi
Më pëlqen kjo e diel, sepse Hëna është në shenjën tënde. Merkuri dhe Venusi janë aktivë dhe kjo është një periudhë ndërtimesh të mëdha. Kush ka një aktivitet duhet të mbajë nën kontroll financat, sepse gjysma e dytë e janarit kërkon vëmendje ndaj detajeve dhe mbështetjes së të tjerëve. Nuk duhet të rehatosesh.
Sot dashuria favorizohet, por nëse ka probleme, është më mirë të përballen deri më datë 19. Takimet për beqarët kanë nevojë për kohë që të bëhen të qëndrueshme.
Reflektim:
Nuk është momenti për t’u çlodhur tepër, por për të përpunuar strategji dhe marrëdhënie. Detajet bëjnë diferencën dhe sot mund t’i kapësh me qartësi. Në raportet sentimentale ka hapësirë për më shumë mirëkuptim, gjë që forcon besimin. Rritja vjen nga këmbëngulja. Nëse ke nisur një projekt rreth datës 9, ditët në vijim kërkojnë kujdes për të shmangur rënien e eficiencës.
Shigjetari
Me këtë qiell, zgjedhjet janë të shumta. Yjet e mirë nuk sjellin fat pa veprim: ata tregojnë kur duhet të futesh në lojë. Dhe ti je një nga shenjat më aktive dhe reaguese të zodiakut.
Kush ka tashmë një lidhje serioze mund të mendojë për bashkëjetesë ose martesë gjatë verës. Në punë, kontratat dhe blerje-shitjet mund të sjellin risi të rëndësishme deri në korrik.
Reflektim:
Ke shumë mundësi përpara dhe varet nga ti ku do të investosh. Rastet favorizojnë ata që veprojnë me entuziazëm dhe qartësi. Është një periudhë e mirë për të planifikuar të ardhmen me besim. Vendimet e marra tani kanë ndikim afatgjatë. Nëse vitin e kaluar ke pasur bllokime, deri në korrik vjen një mundësi e rëndësishme për hakmarrje pozitive.
Bricjapi
Qiell i madh për një person të madh, të orientuar drejt suksesit dhe që nuk kënaqet me rezultate mesatare. Natyrë udhëheqëse, dëshirë për të dalë në pah dhe për të marrë përgjegjësi, duke kthyer çdo sfidë në rritje personale. Mundësitë shfaqen qartë dhe kush di t’i dallojë nuk duhet të bllokohet nga dyshimet.
Në dashuri, është e rëndësishme të shmangen qëndrimet shumë të ngurta apo gjykimet e nxituara: ndonjëherë ndjenjat kërkojnë durim. Edhe dikush që në fillim nuk të tërheq fort, me kohë mund të rezultojë shumë i rëndësishëm.
Reflektim:
Po jeton një fazë të fortë afirmimi personal. Ambicia jote është një forcë, por duhet balancuar me realizëm. Edhe ndjenjat mund të ringjallen. Nëse ke dikë në zemër, në fillim të janarit ke dhënë shumë. Suksesi nuk është vetëm profesional, por edhe njerëzor.
Ujori
Je në prag të një momenti vërtet revolucionar. Shumë Ujorë kanë tashmë një ide të qartë, një ëndërr të kultivuar prej kohësh ose një projekt që dukej i pamundur. Jo të gjithë do të ndryshojnë jetën rrënjësisht, por më kreativët dhe më të ndjeshmit do ta ndiejnë fort këtë impuls rebel.
Është momenti për t’i hedhur gjërat në letër, për t’u dhënë formë ideve dhe vizioneve. Nga data 17 hapet një mundësi konkrete për të strukturuar projekte që sot duken utopike për të tjerët. Edhe ndryshimi i punës apo ekipit është i mundur, si dhe bërja e kërkesave të rëndësishme.
Reflektim:
Ujori nuk duhet të njësohet me të tjerët. Origjinaliteti yt është forca jote. Idetë që lindin tani duhen ushqyer me guxim. Edhe nëse duken të rrezikshme në fillim, mund të të çojnë shumë larg.
Peshqit
Me këtë Hënë intriguese, mund të përjetosh një parathënie të asaj që do të vijë nga shkurti e tutje: telefonata, takime, situata të veçanta. Ka një parapërgatitje për dashurinë dhe marrëdhëniet. Java e ardhshme nis edhe më mirë: mund të bësh një kërkesë, të marrësh konfirmime në punë.
Deri në fund të qershorit do të vijnë përgjigje, por që në shkurt–mars mund të marrësh miratime të rëndësishme. Dashuria është intensive dhe kush nuk e ka, duhet ta kërkojë.
Reflektim:
Marrëdhëniet rikthehen dhe sjellin qetësi. Është e rëndësishme të mos ngadalësosh tani: ajo që ndërton në muajt e ardhshëm formëson të ardhmen. Deri në mars mund të jetosh një situatë shumë të bukur, një projekt, një thirrje apo një mundësi që nuk duhet shpërdoruar. Konfirmimet që pret nuk janë larg. /noa.al
