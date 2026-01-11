U shfaq duke u puthur me banoren e re, Stelina përplaset me Keijsin: Jam mësuar me këtë histori!

Pas publikimit të një videoje ku Keijsi shihej duke u puthur me Inën, banoren më të re të “Big Brother VIP Albania 5”, mes tij dhe Stelinës shpërtheu një debat i fortë.
Pamjet ndezën xhelozi dhe tension mes ish-çiftit, duke rikthyer në vëmendje marrëdhënien e tyre të komplikuar brenda shtëpisë.
Gjatë darkës, Keijsi e pyet Stelinën nëse ishte me nerva dhe ajo i thotë se ‘është mësuar me këtë histori’.
Pjesë nga debati:
Kejsi: Stelina si je, me nerva?
Stelina: Pse duhet të jem?
Kejsi: Jo mi s’ke arsye të jesh
Stelina: Jam mësuar unë me këtë histori me ty zemra, nuk është problem fare, e kam kalu njëherë, kur e kaloj nje herë e kaloj dy, tre, katër, pesë herë
Keijsi: Mirë mi prapë unë e kam fajin.
