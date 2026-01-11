Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
U shfaq duke u puthur me banoren e re, Stelina përplaset me Keijsin: Jam mësuar me këtë histori!
Transmetuar më 11-01-2026, 10:36

Pas publikimit të një videoje ku Keijsi shihej duke u puthur me Inën, banoren më të re të “Big Brother VIP Albania 5”, mes tij dhe Stelinës shpërtheu një debat i fortë.

Pamjet ndezën xhelozi dhe tension mes ish-çiftit, duke rikthyer në vëmendje marrëdhënien e tyre të komplikuar brenda shtëpisë.

Gjatë darkës, Keijsi e pyet Stelinën nëse ishte me nerva dhe ajo i thotë se ‘është mësuar me këtë histori’.

Pjesë nga debati:

Kejsi: Stelina si je, me nerva?

Stelina: Pse duhet të jem?

Kejsi: Jo mi s’ke arsye të jesh

Stelina: Jam mësuar unë me këtë histori me ty zemra, nuk është problem fare, e kam kalu njëherë, kur e kaloj nje herë e kaloj dy, tre, katër, pesë herë

Keijsi: Mirë mi prapë unë e kam fajin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

