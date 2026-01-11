“Gati plani i dëmshpërblimeve”! Çudit Rama: dëmi nga përmbytjet shumëfish më i vogël se një dekadë më parë

Tiranë, 11 janar 2026
Kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria ka përgatitur tashmë planin për dëmshpërblimin e dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet që prekën vendin ditët e fundit, duke theksuar se niveli i dëmeve është shumëfish më i ulët krahasuar me përmbytjet e një dekade më parë.
Duke folur në podcastin e tij “Flasim”, Rama u shpreh se kjo situatë është rezultat i investimeve të konsiderueshme të realizuara ndër vite në infrastrukturë dhe në masat parandaluese kundër fatkeqësive natyrore.
“‘Ti nuk do të jesh kurrë vetëm’ është motoja ime dhe e jona sa herë që përballemi me fatkeqësi. Të goditurit e kësaj fatkeqësie dua t’u them se qëndrojmë krah tyre për banesat dhe gjënë e gjallë, për rregullimin e çdo dëmi me të cilin përballemi,” deklaroi kryeministri.
Sipas tij, plani i dëmshpërblimeve është i gatshëm dhe përfshin skenarë të ndryshëm, ndërsa shpërndarja e ndihmave financiare pritet të nisë menjëherë pas përfundimit të verifikimeve në terren nga strukturat përkatëse.
Rama theksoi se qeveria do të garantojë mbështetje për familjet e prekura, me synimin për të rikthyer normalitetin sa më shpejt të jetë e mundur në zonat e dëmtuara.
