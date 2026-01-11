Lumi Vjosa del sërish nga shtrati në Urën e Mifolit, rrezik rritjeje deri në 9 metra

Mifol, 11 janar 2026 Lumi Vjosa ka dalë sërish nga shtrati në zonën e Urës së Mifolit, si pasojë e prurjeve të larta të shkaktuara nga reshjet intensive. Sipas të dhënave zyrtare, niveli i ujit ka arritur në 7.45 metra, duke shkaktuar përmbytjen e tregut të Mifolit dhe zonave përreth.
Situata mbetet shqetësuese edhe në segmentet e tjera të lumit. Në zonën e Memaliajt, niveli i Vjosës ka shkuar në rreth 7 metra, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se në orët në vijim prurjet mund të rriten më tej, duke çuar nivelin e ujit deri në 8.5 apo edhe 9 metra.
Autoritetet lokale dhe strukturat e emergjencave civile janë në monitorim të vazhdueshëm të situatës, duke ndjekur nga afër ecurinë e prurjeve dhe nivelin e lumit. Banorët që jetojnë pranë shtratit të Vjosës janë vënë në gatishmëri dhe janë këshilluar të marrin masa parandaluese për mbrojtjen e banesave dhe pronave të tyre.
Institucionet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar dhe të ndjekin njoftimet zyrtare, ndërsa situata hidrologjike pritet të mbetet e paqëndrueshme edhe gjatë orëve në vijim.
