E pazakontë! Përmbytjet, ‘plas’ peshku në Novoselë. Hyn në shtëpitë e banimit. Video

Vlorë, 10 janar 2026
Një fenomen i pazakontë është shfaqur në qytetin e Vlorës, konkretisht në zonën e Novoselës, ku përmbytjet e shkaktuara nga reshjet e dendura të shiut kanë sjellë peshqit deri në afërsi të banesave.
Uji i dalë nga shtrati ka përfshirë tokat dhe rrugët përreth, duke sjellë me vete gjallesat ujore dhe duke krijuar një situatë të pazakontë për banorët. Video të publikuara tregojnë qartë peshq që lëvizin në rrugë dhe oborre, një pamje e rrallë dhe befasuese për zonën.
Reshjet intensive pritet të vazhdojnë, ndërsa autoritetet vendore po monitorojnë situatën dhe planifikojnë ndërhyrje për të neutralizuar efektet e përmbytjeve dhe për të mbrojtur banorët dhe pronat e tyre. Banorët u bëjnë thirrje autoriteteve të marrin masa urgjente për parandalimin e dëmeve të mëtejshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd