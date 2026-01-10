Turqia synon t’i bashkohet aleancës mes Arabisë dhe Pakistanit: Pse pakti ushtarak ka rëndësi të madhe?

Turqia po synon t’i bashkohet një marrëveshjeje mbrojtjeje të nënshkruar mes Arabisë Saudite dhe Pakistanit, duke krijuar potencialisht një bosht të ri sigurie me ndikim në Azinë Jugore, Lindjen e Mesme dhe Afrikë, raporton Bloomberg, duke cituar burime me dijeni për çështjen.
Marrëveshja, e nënshkruar fillimisht në shtator mes Riadit dhe Islamabadit, parashikon që çdo agresion ndaj njërit prej vendeve anëtare të konsiderohet si sulm ndaj të gjithëve, një formulë e ngjashme me nenin 5 të NATO-s.
Sipas burimeve, bisedimet për përfshirjen e Turqisë janë në një fazë të avancuar dhe arritja e një marrëveshjeje konsiderohet e mundshme.
Interesat strategjike të Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit po afrohen gjithnjë e më shumë në disa rajone kyçe, duke nxitur bashkëpunim më të ngushtë në fushën e sigurisë.
Ankaraja e sheh këtë marrëveshje edhe si një mënyrë për të forcuar sigurinë dhe aftësinë parandaluese, në një kohë kur ekzistojnë paqartësi mbi besueshmërinë e Shteteve të Bashkuara dhe angazhimin e presidentit amerikan Donald Trump ndaj NATO-s, aleancë ku Turqia është anëtare.
Sipas analistit Nihat Ali Ozcan, nga instituti kërkimor TEPAV me bazë në Ankara, Arabia Saudite do të sillte kapacitete financiare, Pakistani aftësi bërthamore, raketa balistike dhe fuqi njerëzore, ndërsa Turqia do të kontribuonte me përvojë ushtarake dhe një industri të zhvilluar të mbrojtjes.
