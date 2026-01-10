Banorët e Big Brother përloten kur mësojnë se ka patur përmbytje në Shqipëri

Banorët e Big Brother ia plasin të qarit kur mësojnë se ka patur përmbytje në Shqipëri
Gjatë spektaklit të kësaj të shtune, banorët e Big Brother Albania VIP 5 mësuan për përmbytjet në Shqipëri për shkak të motit të keq prej pesë ditësh dhe pasojat e tyre.
Moderatori Ledion Liço u tregoi se kanë qenë ditë të vështira për shumë familje dhe se ka patur një fushatë fushatë bamirësie për familjet e prekura.
“Ka qenë ditë jo të lehtë për shumë familje shqiptare. Përmbytjet kanë shkaktuar dëme të mëdha me qindra banesa të përmbytura dhe toka nën ujë”, – tha ndër të tjera moderatori, ndërsa disa prej banorëve u përlotën pas klipit.
