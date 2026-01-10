Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Ne nuk duam të jemi amerikanë’! Groenlanda refuzon marrëveshjen me Trump
Transmetuar më 10-01-2026, 22:04

Grenlandë, 10 janar 2026

Partitë politike të Grenlandës dolën në një qëndrim të përbashkët të premten mbrëma, duke deklaruar se nuk duan të bëhen pjesë e Shteteve të Bashkuara, pas deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump se SHBA do të merrte ishullin e madh të Arktikut “në mënyrën e lehtë ose në mënyrën e vështirë”.

Udhëheqësit e pesë partive grenlandeze të përfaqësuara në parlamentin lokal theksuan: “Ne nuk duam të jemi amerikanë, nuk duam të jemi danezë, ne duam të jemi grenlandezë”, duke konfirmuar vendosmërinë për ruajtjen e sovranitetit të ishullit.

Trump, gjatë një takimi me drejtues të kompanive të naftës në Shtëpinë e Bardhë, deklaroi se SHBA do të ndërhynte për të siguruar ndikim mbi Grenlandën, duke argumentuar se në mungesë të veprimit amerikan, Rusia ose Kina mund të përfitojnë ndikim në rajon. “Vendet duhet të kenë pronë. Ju mbroni pronën. Ju nuk mbroni qiratë. Dhe ne do të duhet të mbrojmë Grenlandën,” u shpreh presidenti amerikan.

Kjo deklaratë e Grenlandës vjen në një moment kur interesat strategjike dhe natyrore të ishullit po bëhen objekt presioni ndërkombëtar, ndërsa udhëheqësit lokalë insistojnë që vendimi mbi të ardhmen e ishullit të merret nga populli grenlandez dhe jo nga fuqitë e jashtme.

