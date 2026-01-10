‘Çmenduri’ në FA Cup në Angli: Manchester City i shënon 10 gola Exeterit

Angli, 10 janar 2026 Manchester City nuk tregoi asnjë mëshirë ndaj Exeterit, duke e mundur me shifrat e thella 10-1 në ndeshjen e raundit të tretë të FA Cup, në një mbrëmje historike për skuadrën e drejtuar nga Pep Guardiola.
“Qytetarët” u shfaqën si një përbindësh i vërtetë në fushë, duke u bërë skuadra e parë e madhe angleze që shënon të paktën 10 gola në një ndeshje zyrtare në Angli pas gati katër dekadash. Një rekord i tillë nuk ishte regjistruar që nga fitorja 10-0 e Liverpoolit ndaj Fulhamit në League Cup në vitin 1986, ndërsa në FA Cup një rezultat i tillë mungonte që prej triumfit 13-2 të Tottenhamit kundër Crewe në shkurt të vitit 1960.
Manchester City e mbylli pjesën e parë me avantazh të qartë 4-0, falë golave të Alleyne dhe Rodrit, si edhe dy autogolave të Doyle-Hayes dhe Fitzwater. Dominimi absolut vijoi edhe në fraksionin e dytë, ku Lewis realizoi dy herë, ndërsa në listën e golashënuesve u bashkuan edhe Semenyo, blerja më e re e “Citizens”, Reijnders, O’Reilly dhe MacAidoo.
Exeter arriti të shënojë vetëm golin e nderit në minutën e 90-të me Birch, por kjo nuk ndryshoi aspak rrjedhën e një ndeshjeje tërësisht të njëanshme.
Me këtë fitore spektakolare 10-1, Manchester City siguroi kualifikimin në raundin tjetër të Kupës së Anglisë, duke dërguar një sinjal të fortë për rivalët në garën për trofeun.
