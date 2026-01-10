Takimi në Korçë, Salianji: PD sot mbledh para Kryeministrisë më pak njerëz se shoqata e gjuetarëve të Korçës

Korçë, 10 janar 2026 Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji, ka artikuluar kritika të forta ndaj organizimit dhe mobilizimit të opozitës, gjatë një takimi me strukturat dhe mbështetësit demokratë në Korçë, duke e krahasuar fuqinë aktuale të protestave të PD-së me atë të shoqatave lokale.
Salianji solli si shembull një rast nga viti 2021, kur Shoqata e Gjuetisë në Korçë protestoi kundër moratoriumit të gjuetisë, pa mbështetje direkte nga partitë politike. Sipas tij, shoqata arriti të mobilizojë rreth 200 persona përpara institucioneve, ndërsa sot Partia Demokratike, edhe pse sipas tij ka rreth 500 mijë mbështetës të deklaruar dhe mijëra qytetarë të pakënaqur me qeverinë, nuk arrin të mbledhë as aq njerëz në protesta para Kryeministrisë.
“Në vitin 2021 kërkova një takim me Shoqatën e Gjuetisë në Korçë. Ata nuk donin ndihmë nga ne si parti, por kërkonin që moratoriumi të hiqej në Parlament. Dega e PD-së në Korçë e vendosi protestën dhe ata mblodhën 200 veta. Sot, PD mbledh tre herë më pak njerëz se shoqata e gjuetarëve dhe nuk e kupton pse ky është problem,” u shpreh Salianji.
Ai theksoi se pakënaqësia ndaj qeverisë së Edi Ramës është e përhapur në mbarë vendin dhe se mungesa e mobilizimit nuk mund të justifikohet me frikë apo presion politik. Sipas tij, demokratët historikisht nuk kanë pasur frikë as në periudha më të vështira se aktualja.
“Ne nuk mund të pranojmë që një parti me qindra mijëra votues të mbledhë më pak njerëz sesa një shoqatë lokale. Demokratët nuk kanë pasur frikë nga regjime shumë më të ashpra. Siç po shihni, sallat janë të mbushura këtu dhe në çdo qytet të Shqipërisë,” deklaroi deputeti demokrat.
Salianji e konsideroi situatën si një sinjal alarmi për Partinë Demokratike, duke kërkuar reflektim të thellë dhe ndryshim të mënyrës së organizimit dhe komunikimit me qytetarët, në mënyrë që opozita të rikthejë besimin dhe të shndërrojë pakënaqësinë popullore në veprim politik konkret.
