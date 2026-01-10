IGJEO informon për motin. Rritje e niveleve në të gjithë lumenjtë! Ku rrezikohen përmbytje?

Rreziku nga përmbytjet nuk ka ikur, pavarësisht se ka një reduktim të intensitetit të reshjeve.
Sipas parashikimeve të Institutit të Gjeoshkencave, në qarqet Shkodër, Kukës, Dibër, Lezhë, Durrës, Tiranë, Elbasan, Fier, Vlorë dhe Gjirokastër mund të ketë vërshime të shpejta të lumenjve të vegjël malorë dhe rrëshqitje të dheut. Në zonat urbane në këto qarqe mund të shfaqen probleme me përmbytje të lokalizuara, në varësi të gjendjes së kanalizimeve.
Sipas llogaritjeve hidrologjike të IGJEO-s, si rezultat i reshjeve të rëna me intensitet të lartë, jo vetëm këtë të shtunë por edhe të dielën, pritet një rritje e prurjeve dhe niveleve në të gjithë lumenjtë. Rrezik të shtuar për përmbytje lokale, në vazhdim të ditës së shtunë dhe të diel, do të kenë lumenjtë Ishëm, Erzen, Mat dhe lumi Vjosa. Në lumenjtë Drin, Buna dhe Liqeni i Shkodrës do të ketë rritje të prurjeve dhe niveleve dhe rrezik të shtimit të sipërfaqeve të përmbytura në zonën e Nënshkodrës.
Sipas IGJEO-s, pasditen e së shtunës dhe të dielën, më 11 janar, priten reshje mesatare deri lokalisht intensive në qarqet Shkodër dhe Elbasan, ndërsa në qarqet e tjera priten reshje mesatare. Reshjet priten të shoqërohen me shtrëngata. Në Veri, Lindje dhe Juglindje, në lartësitë mbi 600 m nga niveli i detit, reshjet do të jenë në formë dëbore.
Zonat malore do të jenë në vlera negative, 0 deri -2°C, ndërsa vlerat maksimale do të shënohen në bregdet, duke u ngjitur deri në 10 gradë Celsius.
Temperaturat e ulta pritet të sjellin probleme nga ngricat dhe të krijojnë vështirësi në transportin rrugor.
