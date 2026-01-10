Aksidental apo i qëllimshëm? Policia del me njoftim zyrtar për zjarrin te tregu te ish-uzina Dinamo

Tiranë- Dy ditë më parë, në ish-tregun e Uzinës Dinamo një zjarr i madh përfshiu disa kapanone, duke shkatërruar një pjesë të konsiderueshme të mallrave.
Policia bëri me dije se zjarri mund të ketë nisur si pasojë e një shkëndije elektrike, duke nënkuptuar se shkaktarët e ngjarjes janë të natyrës aksidentale.
Në reagim thuhet:
Më datë 08.01.2026, në rrugën “Ferit Xhajko”, dyshohet se, si pasojë e një shkëndije elektrike, ka rënë zjarr në kapanonet e tregut të njohur ndryshe si ish-tregu “Uzina Dinamo”, ku për pasojë ka patur dëme të konsiderueshme në mallra dhe dëme materiale. Nën drejtimin e Prokurorisë u kryen veprimet procedurale dhe dyshohet se shkaku i rënies së zjarrit ka qenë aksidental.
Materialet u referuan në Prokurori për hetime të mëtejshme.
