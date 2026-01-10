EMRI/ I dënuar me 6 vite burg pas arratisjes nga burgu, ekstradohet nga Gjermania

TIRANË, 10 janar 2026 – Një shtetas shqiptar, i dënuar me 6 vite burgim dhe i shpallur në kërkim ndërkombëtar, është ekstraduar nga Gjermania drejt Shqipërisë.
Interpol Tirana njoftoi se, si rezultat i koordinimit të veprimeve operacionale me Interpol Wiesbaden/Gjermani, në kuadër të operacionit ndërkombëtar të koduar “The Wanted”, u finalizua ekstradimi i shtetasit Sokol Ndreka, 51 vjeç.
Sipas autoriteteve, Ndreka ishte dënuar në vitin 2024 nga Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë me 6 vite burgim për veprat penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve” dhe “Largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit”.
Përmbledhje e ngjarjes
Më 31 tetor 2022, në rrugën dytësore Tiranë–Durrës, policia ndaloi një automjet ku udhëtonin 15 shtetas të huaj, të identifikuar si emigrantë të paligjshëm. Nga hetimet e kryera rezultoi se Sokol Ndreka ishte i përfshirë në aktivitetin e paligjshëm të trafikimit të emigrantëve.
Falë bashkëpunimit mes Interpol Tiranës dhe Interpol Wiesbaden, u bë i mundur arrestimi i tij në Gjermani dhe më pas ekstradimi drejt vendit tonë, për vuajtjen e dënimit të dhënë nga drejtësia shqiptare.
