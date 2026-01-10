Mario nuk ia doli dot, u shua në moshë ende të re nga një aksident tragjik në rrugën Peqin-Elbasan

Në moshë ende të re, ky djalë që shikoni në foto u shua dot. Ai nuk ia doli dot. Aksidenti tragjik në të cilin u përfshi katër ditë më parë në rrugën Peqin–Elbasan. Një aksident ku mbeti e plagosur dhe një vajzë në makinën me të cilën u përplasën mes tyre.
Mareglent Asllani, vdiq në moshën 43 vjeçare në spital. Mjekët thanë se të riut i ndali edhe zemra, pasi prej 6 janarit ishte në gjendje kritike klinike.
Mario, siç e thërrisnin shoqëria e të afërm, këtë të mërkurë ishte duke udhëtuar me makinë në aksin Peqin–Elbasan, kur papritur u përfshi në përplasje fatale me një mjet tjetër. Kjo çoi në plagosjen e rëndë të tij, si dhe të 26 vjeçares M. F., që ndodhej në makinën tjetër.
Ndërsa Mario u transportua drejt Spitalit të Traumës, në gjendje të rëndë shëndetësore, shtetasja M. F., pësoi dhe ajo dëmtime dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd