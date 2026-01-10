Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Berisha akuzon Ramën për “grusht shteti institucional”: Pas Ballukut fshihet kryeministri
Transmetuar më 10-01-2026, 13:39

TIRANË, 10 janar 2026 – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka ashpërsuar akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama gjatë mbledhjes së Kryesisë së PD-së, duke e akuzuar atë për shkelje të Kushtetutës dhe për përqendrim të pushtetit.

Duke iu referuar çështjes së ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, Berisha deklaroi se pas saj fshihet drejtpërdrejt kryeministri Rama, të cilin e cilësoi si autorin real të vendimmarrjeve të kontestuara.

Sipas Berishës, Rama ka vepruar “de facto” si autor i një grushti shteti institucional, duke marrë në kontroll kompetencat e Kuvendit dhe duke përdorur institucionet për të mbrojtur veten.

“Belinda Balluku nuk është gjë tjetër veçse shërbëtore e verbër e tij. Autori i vërtetë i skandaleve është Edi Rama,” deklaroi Berisha.

Ai u ndal edhe te projektet infrastrukturore, duke përmendur tunelin e Llogarasë, për të cilin tha se kostoja përfundimtare ka qenë dhjetëra miliona euro më e lartë se ofertat fillestare, si dhe ndarjen e Unazës së Madhe në Tiranë në disa lote, që sipas tij kanë çuar në rritje të pajustifikuar të shpenzimeve.

Berisha akuzoi gjithashtu qeverinë për përdorim antikushtetues të institucioneve dhe për përpjekje për të justifikuar vendimmarrjet përpara komunitetit ndërkombëtar.

“Vetëm një autokrat mund të imagjinojë dhe të lejojë raste të tilla,” u shpreh ai, duke e cilësuar çështjen Balluku si një simbol të mënyrës së qeverisjes aktuale.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...