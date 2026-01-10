Pronarja e një rrobaqepësie në Durrës: Bashkia nuk do të kompensojë pajisjet e biznesit

DURRËS, 10 janar 2026 – Përmbytjet e ditëve të fundit në zonën e Plazhit në Durrës kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në biznese të vogla, mes tyre edhe një rrobaqepësi familjare, e cila është shkatërruar pothuajse plotësisht nga uji.
Sipas pamjeve nga vendngjarja, përmbytjet kanë dëmtuar makineritë e qepjes, pajisjet e punës dhe materialet e tjera, duke e bërë të pamundur vazhdimin e aktivitetit. Pronarja e biznesit, nënë e tre fëmijëve, shprehet se kjo rrobaqepësi ishte e vetmja burim të ardhurash për familjen e saj.
Ajo deklaron se inspektorët e Bashkisë së Durrësit i kanë komunikuar se në procesin e vlerësimit të dëmeve do të përfshihen vetëm orenditë shtëpiake dhe pajisjet elektroshtëpiake, ndërsa pajisjet e biznesit nuk do të kompensohen.
“Jam një nënë e vetme dhe për tre vite kam mbajtur fëmijët vetëm me këto makina qepëse. Nuk kam pasur asnjë ndihmë nga shteti apo nga babai i fëmijëve. Qep dhe punoj nëpër shtëpi për të siguruar të ardhurat. Sot nuk kam më asgjë,” shprehet ajo.
Situata ka ngritur shqetësime mbi mënyrën e trajtimit dhe mbështetjes së bizneseve të vogla familjare të prekura nga fatkeqësitë natyrore.
