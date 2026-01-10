Familjarët në Durrës: Astrit Hysenaj humbi jetën në krye të detyrës

Astrit Hysenaj, 54 vjeç, është viktima e parë e përmbytjeve që goditën Durrësin ditët e fundit. Ai u gjet i pajetë në një kanal kullues pranë ish-repartit ushtarak në zonën e Plepave, ndërsa familjarët e tij mohojnë pretendimet e Bashkisë se 54-vjeçari nuk kishte shkuar në punë.
Sipas të afërmve, Hysenaj ishte nisur si çdo mëngjes në orën 05:00 për të filluar detyrën e tij në pastrimin e kanaleve. Familja kishte tentuar ta ndalonte për shkak të motit të keq, por ai kishte insistuar të kryente detyrën.
Klediana Bërsheni, mbesa e viktimës, shpjegon se deri në orën 08:25, Astrit Hysenaj ishte regjistruar nga kamerat e sigurisë duke punuar pranë mbikalimit të parë të këmbësorëve në aksin Plepa–Durrës. Pas kësaj kohe, ai nuk u pa më dhe u gjet më vonë i pajetë në një kanal të vogël, ku rrjedha e ujit e nxorri.
Djali i xhaxhait të tij, Osman Hysenaj, shton se kanë pamje filmike të momenteve të fundit, që tregojnë Astritin duke punuar deri në çastin kur e mori rrjedha e ujit. Familjarët theksojnë se viktima humbi jetën në krye të detyrës dhe kërkojnë që pamjet e mëtejshme filmike të vendosen në dispozicion për të sqaruar rrethanat e ngjarjes.
Familjarët kërkojnë që figura e tij të mos përballet dhe të njihet kontributi i tij në shërbim publik, ndërsa Bashkia e Durrësit dhe institucionet e tjera vijojnë të hetojnë rrethanat e aksidentit.
