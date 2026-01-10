Shembet masivi shkëmbor, bllokohet për 1 orë rruga Elbasan–Gjinar

10 Janar 2026
Elbasan – Rruga Elbasan–Gjinar u bllokua paraditen e sotme për rreth një orë, si pasojë e rrëshqitjeve të dheut dhe shkëmbinjve, të shkaktuara nga reshjet e shumta të shiut gjatë kësaj jave.
Incidenti u regjistrua rreth orës 10:00, në afërsi të fshatit Lleshan, duke ndërprerë përkohësisht qarkullimin e automjeteve dhe duke krijuar vështirësi për banorët dhe mjetet që lëviznin në këtë aks kryesor. Rruga lidh disa fshatra të zonës së Shpatit me qytetin e Elbasanit dhe regjistron fluks të shtuar gjatë fundjavave, për shkak të vizitorëve që frekuentojnë zonat e turizmit dimëror malor.
Aktualisht, është hapur një korsi për të rikthyer qarkullimin, ndërsa në terren po punojnë ekipet e ASHP-së së Bashkisë Elbasan dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH) për pastrimin e inerteve dhe normalizimin e trafikut.
Autoritetet apelojnë tek drejtuesit e mjeteve që të tregojnë kujdes të shtuar, të respektojnë sinjalistikën dhe të informohen për gjendjen e rrugës, pasi reshjet e vazhdueshme rrisin rrezikun e rrëshqitjeve të tjera në zonë.
