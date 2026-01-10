Një rrotë fati po kthehet: këto 3 shenja janë në qendër të energjisë pozitive tani (sipas Paolo Fox)

Nëse bën pjesë në njërën prej këtyre shenjave, kjo periudhë nuk është për t’u shpërdoruar. Fati nuk po vjen me zhurmë, por po qëndron pranë atyre që dinë ta lexojnë
Ka momente kur yjet nuk bëjnë zhurmë, por punojnë në heshtje. Një periudhë e tillë po hapet tani, ku tre shenja të zodiakut fillojnë të ndiejnë një ndryshim të qartë: më shumë mbështetje, më shumë rrjedhshmëri dhe sinjale që gjërat po shkojnë në drejtimin e duhur. Nuk bëhet fjalë për mrekulli të menjëhershme, por për një fat që ndërtohet hap pas hapi dhe që shpërblen durimin.
Akrepi
Akrepi hyn në një fazë ku përpjekjet e mëparshme fillojnë të japin fryt. Projektet që janë nisur ose idetë që janë hedhur në fillim të muajit marrin formë dhe gjejnë mbështetje nga njerëzit përreth. Ka një ndjenjë se je më i dëgjuar dhe më i ndjekur se më parë. Edhe pse pas datës 19 kërkohet më shumë kujdes në menaxhimin e detajeve dhe financave, fati është në anën tënde sepse ke Jupiterin që të mbron. Marrëdhëniet përmirësohen dhe bashkëpunimet forcohen, duke të dhënë ndjesinë se nuk je më vetëm në betejat e tua.
Shigjetari
Për Shigjetarin, kjo është një nga periudhat më të lehta emocionalisht të muajit. Energjia ndryshon, ndjesitë bëhen më të buta dhe shfaqen mundësi për njohje të reja ose afrime që të japin gëzim. Fundjava e afërt del veçanërisht premtuese për takime, biseda dhe lidhje që mund të kenë rëndësi edhe në vazhdim. Fati i Shigjetarit lidhet me hapjen: sa më shumë të lejosh veten të përjetosh, aq më shumë gjërat rreshtohen natyrshëm. Është një kohë kur universi të shtyn të besosh sërish.
Peshqit
Peshqit janë ndër shenjat më të favorizuara, sepse intuita e tyre është në maksimum. Çdo ide, ndjesi apo parandjenjë ka gjasa të çojë drejt diçkaje konkrete. Nga janari deri në mars hapet një dritare shumë e fortë për fitore personale, profesionale apo morale. Ka njerëz që do të të vërejnë më shumë, që do të vlerësojnë atë që bën dhe që mund të të japin një shans të rëndësishëm. Fati yt tani lidhet me zgjedhjet: duke u rrethuar me personat e duhur dhe duke mos marrë asgjë si të mirëqenë, mund të ndërtosh diçka që zgjat.
