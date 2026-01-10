Horoskopi i Paolo Fox për sot, e shtunë 10 janar 2026 – të gjitha shenjat

Lexo horoskopin e ditës të përgatitur nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë parashikojnë yjet për sot. Parashikimet përfshijnë dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin.
Dashi
Duke parë yjet e fillimit të janarit, Dashët kanë qenë mjaft të menduar, në disa raste edhe të tensionuar apo të zemëruar. Kjo varet shumë nga situatat personale, por në përgjithësi ka një ndjesi pritjeje për të rivendosur rolin dhe pozicionin e tyre. Një përmirësim do të nisë që nga java e ardhshme, megjithatë për çështje serioze – si marrëveshje, kontrata, mosmarrëveshje ligjore apo përplasje profesionale – pranvera do të jetë një periudhë sfidash dhe përballjesh. E rëndësishme është të dalësh nga gjendja e brendshme e trazuar që ende ndjehet sot, por që do të zbutet të dielën. Shkarkimi i tensionit në dashuri do të ishte një gabim.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Në disa raste do të duhet të mbrosh pozicionin tënd dhe atë që ke ndërtuar. Zemërimi nuk lind pa arsye, por nga situata që kërkojnë qartësi dhe vendosmëri. Problemet më të ndërlikuara nuk zgjidhen menjëherë dhe do të të shoqërojnë edhe për pak kohë, por është thelbësore të mos lejohet që kjo barrë të dëmtojë marrëdhëniet emocionale. Ditët në vijim mund të jenë më të lehta nëse ndan betejat praktike nga emocionet dhe shmang reagimet impulsive.
Demi
Pjesa e parë e këtij muaji është interesante, ndërsa gjysma e dytë pritet të sjellë sërish debate dhe përplasje. Shkurti, nga ana tjetër, do të hapë një kapitull të ri. Ata që kanë çështje kontraktuale, ligjore apo burokratike të zvarritura duhet të përgatiten për momente nervozizmi rreth datave 19–20 dhe sërish më 26–27 janar. Për javët në vijim këshillohet kujdes maksimal dhe shmangie e përplasjeve të drejtpërdrejta.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Je në një fazë pritjeje të vetëdijshme: e di që tensionet nuk kanë përfunduar, por mund të menaxhohen me zgjuarsi. Ditët që vijnë kërkojnë gjakftohtësi, sidomos nëse ka çështje formale apo ligjore pezull. Të shmangësh përplasjen tani nuk do të thotë dorëzim, por zgjedhje e momentit të duhur. Shkurti do të sjellë mundësi të reja, por vetëm nëse mbërrin atje i qetë dhe jo i lodhur nga konfliktet.
Binjakët
Duken qartë shenjat e ndryshimit, sepse brenda pak ditësh qielli bëhet më i favorshëm. Nga e shtuna, më 17 janar, Venusi bëhet aktiv, më pas bashkohen edhe Merkuri dhe Dielli nga data 20. Çfarë nuk ke arritur deri tani, mund të realizohet së shpejti. Nëse ke bërë kërkesa apo ke pritur përgjigje, ka gjasa që ato të vijnë deri në fund të muajit. Edhe periudha rreth datës 28 duket shumë pozitive. Nga sot e në vazhdim, nis një rifillim i vërtetë.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Po del nga një fazë bllokimi që të ka bërë të ndihesh i anashkaluar ose i pavlerësuar në fillim të dhjetorit. Tani rrethanat po ndryshojnë dhe përgjigjet që ke pritur fillojnë të mbërrijnë, sepse je më i qartë për atë që kërkon. Është një moment i mirë për të rilançuar ide, dialogë dhe marrëdhënie. Mund të vijnë edhe angazhime apo role të reja. Kushti i vetëm është të ruash fokusin dhe të mos shpërndash energjinë në shumë drejtime njëherësh.
Gaforrja
Shpresojmë që ditët e para të janarit të mos kenë sjellë shumë tensione, debate apo konflikte, sepse jemi pranë një kthesë pozitive. Duke parë yjet nga e hëna, më 19 janar e tutje, shfaqen mundësi të mira, megjithatë sot ende ka diçka që nuk funksionon siç duhet. Jo gjithmonë është e nevojshme të diskutosh apo të përballesh: ndonjëherë mungojnë stimujt, ose ka lodhje fizike që nga fundi i dhjetorit. E rëndësishme është të shikosh përpara me optimizëm.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Tensionet e fundit nuk duhen zmadhuar, sepse rrezikojnë të fshehin shkakun e vërtetë të shqetësimit, që mund të jetë lodhja apo mungesa e motivimit. Ditët në vijim sjellin mundësi për të rifituar ritmin, por kërkohet një qëndrim më i hapur. Jo çdo gjë zgjidhet me përballje të drejtpërdrejtë; ndonjëherë mjafton të rikuperosh energjinë dhe besimin për të parë situatat ndryshe.
Luani
Energjia dhe forca ndihen qartë, edhe pse periudha më e favorshme nis nga mesi i shkurtit, me një kulm shumë të fortë nga korriku e tutje. Ky është një horoskop në rritje të vazhdueshme. Ditët e pjesës së dytë të janarit, edhe pse jo maksimalisht produktive, janë ideale për planifikim dhe përgatitje, si atletët para një gare të madhe. Stërvitja shërben për të grumbulluar energjinë që do të shpërthejë në momentin e duhur – dhe ky moment po afron.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Nuk është koha për veprime spektakolare, por për përgatitje të zgjuar. Çdo reflektim që bën tani do të kthehet në avantazh më vonë. Mos e mat vlerën e ditëve vetëm me rezultatet e menjëhershme. Forca e vërtetë është të dish të presësh pa humbur besimin. Kur të vijë momenti i duhur, do të kesh energjinë dhe qartësinë për të përfituar maksimalisht.
Virgjëresha
Idetë janë më të qarta dhe emocionet më të thella. Dielli, Merkuri, Venusi dhe Marsi janë në aspekt të favorshëm. Këto ditë ke nevojë të qëndrosh pranë një personi që të jep qetësi. Ashtu si kur ndjen etje dhe kërkon një burim uji, Virgjëresha ka nevojë për njerëz që e stimulojnë mendërisht. Kur dikush të ngacmon intelektualisht, të bën të ndihesh më mirë. Kureshtja po rikthehet pas një periudhe kur kishte mbetur në hije.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Gradualisht po rikthen stimujt që kishin munguar dhe kjo të bën më të gjallë dhe më të pranishëm. Kontakti me njerëzit e duhur është thelbësor për ekuilibrin tënd. Kur mendja është e qetë dhe aktive, edhe emocionet gjejnë vendin e tyre. Është një periudhë shumë e mirë për të ndërtuar lidhje të bazuara në përmbajtje reale dhe jo në sipërfaqësi. Duke u larguar nga ajo që të rëndon, hap rrugë për entuziazëm dhe projekte me vlerë.
Peshorja
Edhe për ty, ashtu si për shenja të tjera si Dashi dhe Gaforrja, ky janar ka nisur në mënyrë të çuditshme. Prandaj, nëse ke kontakte ose marrëdhënie me persona të këtyre shenjave, trego kujdes ndaj provokimeve. Dita e sotme duket ende pak e ngadaltë. Jo gjithmonë është e nevojshme një debat për të humbur durimin. Tensionet e kësaj periudhe lindin nga arsye konkrete: nëse duhet të përballesh me një provim, një verifikim apo një përgjegjësi të rëndësishme, është normale të ndihesh pak i shqetësuar. Shkurti dhe marsi janë muaj suksesi, rezultatet do të përmirësohen dhe nuk ka arsye të jetosh me ankth të panevojshëm.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Po përgatitesh për një ngjarje të rëndësishme që do të ndodhë mes shkurtit dhe marsit: një provim, një konfirmim, një vlerësim. Kujdes që ankthi të mos marrë kontrollin. Shqetësimet janë të justifikuara, por nuk duhet të të bllokojnë. Çdo provë që kalon tani shërben për të të forcuar. Shmangia e debateve të panevojshme do të të ndihmojë të ruash energji të çmuara. Muajt në vijim sjellin konfirmime të rëndësishme. Rikthe besimin në aftësitë e tua. Bashkëpunime ose ndihmë janë të mundshme me Peshqit dhe Virgjëreshën.
Akrepi
Hëna sjell ndjesi kënaqësie dhe përmbushjeje. Nëse në fillim të muajit ka nisur një projekt ose program, tani vijnë rezultatet e para dhe njerëzit do të të ndjekin. Nga data 19 e tutje do të duhet të mbrosh më me kujdes të gjitha situatat që të përfshijnë. Ata që kanë nisur një projekt duhet të sistemojnë disa çështje financiare deri në fund të muajit. Nëse ke nevojë për mbështetje ose konsensus, duhet të gjesh strategji për ta forcuar atë. Përballjet nuk mbarojnë kurrë, por me Jupiterin në anën tënde, në fund gjithçka bëhet më e lehtë. Është një ditë e mirë për marrëdhëniet.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Po korr frytet e para të asaj që ke mbjellë, por nuk është momenti të ulësh vigjilencën. Gjysma e dytë e janarit kërkon vëmendje dhe aftësi menaxhimi. Në marrëdhënie mund të përjetosh më shumë bashkëpunim dhe afërsi, të dobishme edhe për forcimin e aleancave. Ka gjasa që pas datës 17 të duhet të rishikosh një plan për të ruajtur një nivel të qëndrueshëm mbështetjeje.
Shigjetari
Shpresoj vërtet që gjysma e dytë e janarit, ajo më e mira dhe më energjike, të sjellë diçka të bukur në jetën tënde dhe të të dhurojë ndjesitë që ke kërkuar prej kohësh. Fundjava mes datave 23 dhe 25 del si jashtëzakonisht e rëndësishme për njohje dhe marrëdhënie. Çdo gjë që dëshiron të bësh gjatë kësaj periudhe do të shoqërohet nga emocione pozitive.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Po hyn në një fazë më të rrjedhshme dhe inkurajuese. Mundësitë për takime dhe kontakte bëhen thelbësore për të rikthyer entuziazmin. Emocionet që lindin tani kanë një shije ndryshe. Është momenti i duhur për t’u hapur pa frikë dhe për të ndjekur atë që të bën të ndihesh mirë.
Bricjapi
Një hap më pranë qëllimit. Bricjapi në astrologji përfaqësohet nga dhia e egër që ngjitet në mal dhe arrin vende ku jo të gjithë munden. Sa herë në jetën tënde ke përballuar probleme që të tjerët nuk do t’i kishin zgjidhur dot? Këmbëngulja dhe vendosmëria jote bëjnë diferencën. Në fund të muajit do të duhet të diskutosh çështje financiare: kush ka biznes ose aktivitet privat duhet të bëjë një bilanc të situatës. Në dashuri, drita jeshile. Kush nuk gjen tani, ndoshta sepse ndihet shumë mirë vetëm… por është mëkat të shpërdorosh këto yje.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Ngjitja nuk është e lehtë, por forca jote qëndron në faktin se nuk dorëzohesh kur të tjerët ndalojnë. Çështjet praktike duhen trajtuar me saktësi, pa lënë pas dore aspektin emocional. Në dashuri mund t’i lejosh vetes më shumë hapësirë për ndarje dhe afërsi. Vetmia për ty është vlerë, sidomos kur ke nevojë të reflektosh, por tani ke shumë për të dhënë në dashuri, sidomos me Venusin në shenjë.
Ujori
Një forcë e jashtëzakonshme po vjen. Nga data 17 Venusi hyn në shenjën tënde, nga data 20 edhe Merkuri dhe më pas Dielli. Kjo është një energji që duhet kanalizuar drejt diçkaje të mirë: qoftë një kauzë humanitare, qoftë një histori personale që të përfshin thellë. Nëse ka një person që të pëlqen, të qëndrosh i palëvizur është e pamundur. Megjithatë, revolucioni i madh i fundit të muajit mund të sjellë edhe ndalesa të forta: nëse dikush nuk ia vlen, nëse je lodhur duke dhënë shumë aty ku nuk merr mjaftueshëm, tani mund të mbyllësh kapituj. Do vetëm njerëz pozitivë rreth vetes.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Planetët që po hyjnë në shenjë dhe bashkimet e forta që afrohen amplifikojnë emocionet dhe vendimet. Është momenti të kuptosh qartë kush dhe çfarë meriton hapësirë në jetën tënde. Të presësh atë që nuk funksionon nuk është humbje, por çlirim.
Peshqit
Shpresoj vërtet që intuita jote të jetë një tokë pjellore për gjithçka që dëshiron të mbjellësh. Muajt mes janarit dhe marsit bëhen gjithnjë e më interesantë, madje ka nga ata që do të arrijnë një fitore apo një avantazh të madh. Kush tashmë është në qendër të vëmendjes do të ketë mundësinë të tregojë vlerat e veta. Gjëja më e rëndësishme tani është të rrethohesh me njerëzit e duhur dhe të mos marrësh asgjë si të mirëqenë.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Je në një fazë ku intuita bëhet udhërrëfyes i çmuar. Mundësitë janë të pranishme dhe konkrete. Të kesh pranë njerëz të besueshëm ndihmon që idetë të marrin formë reale. Mos e nënvlerëso atë që po lind tani: edhe sinjalet më të vogla mund të çojnë në rezultate të rëndësishme. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
